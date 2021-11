Mercoledì 3 Novembre 2021, 05:02

L'INTESA

UMBERTIDE Patto di amicizia tra i Lions Club di Umbertide e Fabriano. Un legame allacciato per favorire la nascita e lo sviluppo di iniziative che si sostanziano nell'interazione permanente. E se le idee non hanno bisogno di particolari infrastrutture per camminare, a maggior ragione non ne hanno bisogno tra realtà non lontane fra loro anche se amministrativamente fanno capo ad aree diverse. Così nell'anno sociale 2020/2021, in un momento nel quale ha assunto una rilevanza ed un significato particolari il recupero della collaborazione non solo virtuale, durante la presidenza di Michele Farabbi, il Lions Club Umbertide ha ritrovato il fil rouge con il territorio del vicino Appennino. Un filo rosso diventato realtà con il Lions Club Fabriano, guidato da Paolo Patrizi. I progetti di servizio ed interazione sono subito decollati ed hanno trovato casa nel Patto di amicizia la cui celebrazione in presenza è stata resa possibile solo dall'allentamento delle misure anti pandemia. Hanno suggellato l'evento Raffaello Agea, attuale presidente del club umbertidese, i past governatori Francesca Romana Vagnoni, del Distretto 108A, e Quintino Mezzoprete per il Distretto 108L, ed i governatori in carica, Franco Saporetti e Silverio Forteleoni, collegati da remoto. Della serata anche Michele Martella e Rolando Pannacci, secondo vice governatore e presidente della IX circoscrizione del Distretto 108L, Oderisi Nello Fiorucci, assessore a Fabriano, e Luca Carizia, sindaco di Umbertide.

W. Rond.

© RIPRODUZIONE RISERVATA