16 Aprile 2021

I LEGALI

Il patteggiamento di Gesenu? «Non costituisce ammissione di responsabilità, rispetto a fatti che la società ha sempre ritenuto e continua a ritenere non fondati». Lo ribadiscono i suoi legali Francesco Falcinelli e Dario Buzzelli che, come Tsa (assistita dall'avvocato Franco Libori), ha chiuso l'accordo con la procura, con una scelta «dipesa unicamente dall'esigenza, di natura imprenditoriale, di ottenere una rapida e certa definizione del giudizio che minimizzasse tutti i potenziali rischi e/o pregiudizi economici, finanziari e reputazionali derivanti dalla perdurante pendenza del procedimento. E consentire così alla nuova Gesenu di concentrare tutte le energie sulla mission aziendale: perseguire il continuo e progressivo miglioramento dello standard qualitativo dei servizi offerti nel rispetto del territorio, dell'ambiente dei cittadini e dei propri dipendenti. Tutti i fatti contestati si riferiscono al periodo 2010-2015, dunque relativi ad un'epoca nella quale Gesenu aveva una diversa compagine societaria, gestionale e di controllo». Così i quasi 21 milioni contestati come profitto derivato dall'ipotesi di truffa (e dichiarati insussistenti dal Riesame) sono diventati i 366mila e spicci per cui ieri è stata dichiarata la confisca.

Fuori dal processo anche Arpa, con la soddisfazione dell'avvocato Nicola Di Mario che ha assistito la direttrice del dipartimento Giovanna Saltalamacchia, prosciolta perché il fatto non sussiste. «Con grande cura e precisione di analisi il giudice ha commentato Di Mario - ha ritenuto insussistenti nella loro configurazione giuridica gli illeciti contestati. La pronuncia conferma la legittimità e lo scrupolo che hanno sempre informato la sua gestione dell'ufficio di cui risultava dirigente».

E. Prio.