Domenica 5 Dicembre 2021, 05:02

TRASPORTI

È prevista per il primo trimestre del 2023 la conclusione dei lavori da 13 milioni di riqualificazione e potenziamento della stazione di Perugia Ponte San Giovanni.

«Questo intervento - afferma l'assessore regionale alle infrastrutture e trasporti, Enrico Melasecche - ricopre un ruolo strategico per il trasporto della Regione Umbria. Per questa stazione passano ben tre diverse linee ferroviarie: la Foligno-Terontola, la Fcu Sansepolcro-Terni e l'antenna Ponte San Giovanni-Sant'Anna. Per il nodo di Ponte San Giovanni, transitano oggi complessivamente 70 treni al giorno di cui 42 treni regionali e quattro treni intercity gestiti da Trenitalia, e 24 treni regionali gestiti da Busitalia. Il progetto è finalizzato al miglioramento delle prestazioni infrastrutturali e tecnologiche del nodo, per sfruttare appieno le potenzialità della rete ferroviaria umbra».

L'assetto a regime della stazione prevederà l'attivazione dell'Apparato centrale computerizzato, l'adeguamento dei marciapiedi a standard H=55 centimetri con il prolungamento a 250 metri; la possibilità di arrivi-partenze ai binari quarto e quinto per Perugia Fontivegge e la velocizzazione dei tratti di collegamento tra i binari percorribili a 60 chilometri orari