CITTA' DI CASTELLO Intere famiglie, in Altotevere, per generazioni hanno affrontato il presente e programmato il futuro con i soldi dal tabacco. Oggi nell'intero comprensorio sono in 2500 tremano per le dichiarazioni di Jti di spostare la lavorazione del greggio nello stabilimento di Bastia dalla prossima campagna produttiva, dopo l'annuncio dell'acquisto di mille tonnellate di tabacco in più da Umbria e Veneto. Tra questi i 300 dipendenti della cooperativaTrasformatori tabacco Italia, parte della filiera che per un evidente effetto domino entrerebbe in crisi nella sua interezza.

Ieri mattina, nel corso di un'affollata assemblea, hanno manifestato perplessità e preoccupazioni. «Oggi rischiamo di essere liquidati senza una reale e valida motivazione se non quella meramente economica», la loro posizione. «Tra l'altro non comprendiamo neanche come si possa parlare di costi eccessivi laddove ogni costo di trasformazione e di struttura è sempre stato condiviso ed approvato dalla stessa multinazionale», obiettano. «L'unico dato di fatto - sostengono - è che con la cooperativa agricola di trasformazione Tti, dal 2011, noi lavoratori, con il contributo di un'importante percentuale di manodopera femminile, abbiamo lavorato da novembre a giugno in stabilimento e da giugno a ottobre in campagna o presso i centri di cura con la garanzia di percepire uno stipendio tutto l'anno». Se chiudesse la trasformazione «verranno a mancare oltre 60mila giornate di lavoro» e, mormora qualcuno tra i presenti, «sarebbe una vera bomba sociale».

Timori rilanciati dal sindaco Luca Secondi. «Saremo in prima linea a fianco dei lavoratori e delle aziende per difendere la dignità ed il futuro delle nostre comunità», assicura. «La recente evoluzione della contrattazione commerciale mette pesantemente in discussione le prospettive della filiera nella nostra vallata», puntualizza, ribadendo «la necessità che il governo nazionale tuteli gli investimenti delle aziende e la condizione delle famiglie dei lavoratori, prevedendo anche finanziamenti indispensabili alla tenuta economica del territorio». Manuela Puletti, Lega, ha intanto interrogato la Giunta regionale su «quali azioni intende intraprendere per assicurare lo sviluppo ed il mantenimento dei livelli occupazionali». Mentre l'assessore regionale Roberto Morroni sollecita «una rapida riconvocazione» del tavolo nazionale, saltato per un improvviso impegno del sottosegretario alle politiche agricole Centinaio.

