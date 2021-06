LA REPLICA

«Siamo disponibili a venire incontro alle esigenze dell'amministrazione comunale e delle forze dell'ordine investendo per migliorare la situazione della vita notturna, a patto che si venga incontro anche in quelle che sono le nostre esigenze». Che tradotto significa evitare di rendere ulteriormente difficile una situazione ora che bar e locali pubblici cominciano a vedere la luce in fondo a tunnel lungo più di un anno. E che tradotto ulteriormente significa rimettere mano alla famosa ordinanza Romizi sugli orari della somministrazione di alcolici, e in particolare su quel passaggio delle 23 come ultima chiamata per la vendita per asporto di alcol che i gestori dei bar e pub del centro (dal momento che questo passaggio riguarda l'acropoli e Fontivegge) vedono come una specie di chiusura anticipata delle loro attività.

Per questo motivo, su iniziativa di Andreas Joseph Corazza, proprietario del Dempsey di piazza Danti, una cinquantina di gestori di bar, ristoranti, pizzerie e pub hanno firmato una lettera inviata al sindaco Romizi, all'assessore alla sicurezza Merli e al questore Sbordone in cui si chiede una revisione dell'ordinanza, soprattutto su questo punto contestato del divieto d'asporto dalle 23. Un punto che, sostengono i commercianti, anche nell'ultimo fine settimana è stato facilmente dribblato dai giovani con le scorte di alcol acquistate nei supermercati. Gli esercenti si dicono pronti a contibuire alle spese per vigilanza privata e pulizia delle piazze a fronte però solo se verrà permesso agli esercenti di lavorare rimuovendo tutte le restrizioni».

