La scommessa della mobilità dolce non passa solo per i grandi progetti di Fontivegge e dintorni. Con le risorse del Next Generation Eu, il Comune allarga la partita delle ciclopedonali, pensando una rete che unisca la città. I 10 milioni sbloccati per Perugia, consentiranno ad esempio di avviare un piano di rigenerazione e ricucitura dei percorsi in prossimità dei centri abitati compresi tra Ponte Pattoli e Ponte San Giovanni. Per questo fronte è prevista una spesa di oltre 3,3 milioni di euro, utili a realizzare opere di collegamento ciclopedonale tra Ponte Pattoli, Villa Pitignano, Ponte Felcino, Ponte Valleceppi e Ponte San Giovanni verso il percorso fluviale del Tevere, unendo i luoghi pubblici, in particolare le scuole, le piazze e i cva. Punti strategici che saranno connessi a percorsi esistenti, ampliando la rete già oggi utilizzabile.

Capitolo verde. Sul piatto finiscono 1,3 milioni di euro per la manutenzione straordinaria del bosco didattico e della pineta a Ponte Felcino, ma anche l'area verde di Ponte Valleceppi dove scatterà il rifacimento gazebi, dei percorsi interni, sarà sistemata la passerella di collegamento con Pretola, e verrà messa mano ad arredi e aree giochi. Per il bosco didattico pensato il rifacimento delle serre e delle aree che ospitano gli animali da cortile. Sempre a Ponte Felcino, fra le altre cose, cura delle piante malate presenti nella pineta e piantumazione di 160 alberi.

Dopo tante richieste e interventi tampone, sarà riqualificato a partire da Collestrada il percorso La Via di Francesco. Ci sono 620mila euro per segnaletica, rifacimento di una parte del tracciato, un nuovo spazio attrezzato per gli utenti.

Lo sport non manca all'appello. Con 530mila euro sono previsti lavori per migliorare i servizi dei campi di calcio di Ponte Pattoli, Ponte Felcino, Pretola, Collestrada, Ponte San Giovanni e San Martino in Campo.

«Si tratta evidenzia il Comune - di interventi per rifunzionalizzazioni e potenziamento dei servizi, adeguamenti alla normativa di prevenzione incendi e di sicurezza, efficientamento energetico del patrimonio comunale».

