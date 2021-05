22 Maggio 2021

I CONTROLLI

Chiusi due locali a Fontivegge per la violazione del divieto il consumo di bevande o alimenti all'interno. Questo il risultato del servizio di controllo straordinario effettuato congiuntamente da polizia e carabinieri nelle aree più sensibili della città, tra via del Macello e la zona della stazione.

Un'attività rientrante nei servizi coordinati di ordine e sicurezza pubblica disposti dal questore Antonio Sbordone, finalizzati alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al rispetto della normativa di contenimento della diffusione del contagio da Covid.

Un'attività sinergica tra polizia e carabinieri che ha portato complessivamente all'identificazione di oltre 70 persone e al controllo di 40 autoveicoli, uno dei quali sequestrato per violazione del codice della strada. Tra le varie attività, gli uomini della squadra amministrativa della divisione Pasi, coadiuvati da personale del Reparto Prevenzione crimine Umbria-Marche e dalla squadra volante, hanno controllato appunto esercizi commerciali in zona Fontivegge, due dei quali sono stati chiusi temporaneamente.

I poliziotti, infatti, hanno trovato all'interno di due afromarket diversi clienti intenti a consumare bevande alcoliche e non. A quel punto, identificati i trasgressori e rilevata la violazione, gli agenti hanno provveduto ad elevare ai titolari dell'attività la sanzione di 400 euro e a disporne la contestuale chiusura temporanea (una delle quali, riportata già ieri su queste colonne), al fine di impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione.

Una nota congiunta sottolinea come «l'ottima sinergia tra le diverse forze di polizia operanti nella provincia continua a produrre i suoi frutti. Infatti, il coordinamento nei controlli e la presenza capillare delle pattuglie sul territorio consente di individuare tempestivamente e reprimere quelle situazioni di irregolarità della normativa anti-covid che fino ad ora si sono evidenziate comunque in pochi casi rispetto ad un constatato generalizzato senso di responsabilità da parte della popolazione».