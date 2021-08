Martedì 17 Agosto 2021, 05:01

I CONTROLLI

ASSISI Trovato fuori casa malgrado fosse sottoposto alla misura della sorveglianza speciale. Per questo un trentaseienne italiano, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato dai carabinieri della compagnia di Assisi guidati dal tenente colonnello Marco Vetrulli.

I militari dell'Arma nel week end di Ferragosto hanno effettuato un massiccio controllo del territorio denunciando anche un trentenne originario dell'Albania che si è rifiutato di fornire un documento di identità. In tutto i carabinieri hanno controllato centonovantotto auto e identificato trecentodiciassette persone. Controllate pure cinque strutture ricettive.

Undici invece gli automobilisti multati. In alcuni casi le sanzioni sono scattate per uso del telefono alla guida, in altri per guida senza patente.

Un neopatentato è stato sorpreso al volante di un'auto di cilindrata superiore a quella consentita, mentre un altro conducente era alla guida di un'auto con targa straniera. Questo ha comportato una sanzione di ottocentosessantotto euro e il sequestro del veicolo.

I militari hanno inoltre recuperato un veicolo rubato alcuni giorni fa e lo hanno restituito al legittimo proprietario.

Massimiliano Camilletti