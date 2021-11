Martedì 2 Novembre 2021, 05:01

I CONTROLLI

Al lavoro con il doppio compito della prevenzione e repressione di reati. Perché il fine settimana lungo di Ognissanti e l'inizio di un periodo, novembre-dicembre, storicamente e statisticamente molto delicato sul fronte furti portavano inevitabilmente alla necessità di un forte controllo del territorio.

E così i carabinieri hanno intensificato, attraverso un massiccio dispositivo di pattuglie, l'azione di vigilanza sull'acropoli cittadina e sull'hinterland proprio per contrastare l'azione criminale di balordi e bande di ladri.

In particolare, fa sapere l'Arma, i reparti della compagnia di Perugia hanno controllato, dal 28 al 31 ottobre, 87 auto e 147 persone, ma soprattutto hanno stoppato l'azione di diversi potenziali pirati della strada. In particolare i carabinieri hanno denunciato una persona per guida in stato d'ebbrezza mentre altre sette sono state sanzionate per mancato uso delle cinture di sicurezza, per uso del cellulare alla guida e anche per aver superato i limiti della percentuale di alcol nel sangue.

Inoltre, nella serata del 30 ottobre i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile, durante un servizio perlustrativo, hanno tratto in arresto in flagranza del reato di detenzione di sostanze stupefacenti un albanese, di 26 anni, incensurato, domiciliato nel comune di Corciano.

In particolare, il giovane, è stato fermato e controllato in via dell'Astronauta mentre si trovava alla guida di un'auto e dalla successiva perquisizione sono emerse nove dosi di cocaina, assieme a un cellulare presumibilmente utilizzato dal giovane proprio per rispondere alle chiamate dei clienti. Il sospetto dei carabinieri era proprio che fosse in giro a fare consegne per i clienti in attesa delle sballo del fine settimana. La droga e il telefono sono stati sequestrati per i successivi approfondimenti di indagine, mentre il giovane spacciatore è stato arrestato e portato nel carcere di Capanne.

