I CONTI

TODI Il Pd, per bocca del capogruppo in consiglio comunale Manuel Valentini, fa le pulci al bilancio comunale 2020. E sintetizza: «Solo tasse per i cittadini». «Il dato che spicca più di tutti sul bilancio 2020 afferma Valentini - è l'aumento della Tari del 6,6%, il più alto in assoluto, infatti dopo la delibera dell' Auri l'Autorità Unica Regionale per i Servizi Idrici e per il Servizio Rifiuti, della quale Antonino Ruggiano è presidente, per i comuni si è stabilito un aumento che oscilla da un minimo del 1,4% ad un massimo del 6,6%, ci chiediamo perché a Todi sia toccata l'aliquota più alta, senza contare che gli aumenti sono stati anche attenuati dall'utilizzo di parte del cosi detto fondone covid. A Todi sono toccate risorse per 1milione e 400mila euro; di questi ben 400mila euro l'Amministrazione li ha utilizzati per mitigare il corposo aumento della tassa sui rifiuti. «Ma non è tutto prosegue Valentini - perché non abbiamo condiviso che nell'anno del covid si siano spesi 30mila euro per il trenino del Natale 2020, che la maggior parte delle volte ha viaggiato privo di passeggeri e 54mila euro per luci e addobbi».

Lu.Fog.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



