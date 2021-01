I CLUB

I Lions umbri, uniti e motivati a contrastare la pandemia, corroborati nel loro dna dall'abitudine a lottare contro le malattie rare e quelle killer, in questo strano periodo che impedisce una normale attività sociale, svolgono comunque service a favore delle rispettive comunità di riferimento. E l'impegno del club Deruta, presieduto da Antonella Ercolani, e quello del Maestà delle Volte, presieduto da Francesca Cencetti, ne sono la prova. Nella città della ceramica il Lions club, con la collaborazione del Leo club, presieduto da Gioia Temperoni, ha deciso di dare un aiuto concreto a quindici famiglie residenti nel comune, in difficoltà. A consegnare le quindici buste nelle mani del sindaco Michele Toniaccini e dell'assessore Maria Cristina Canuti sono state le due presidenti Ercolani e Temperoni. Presenti anche gli assessori Rodolfo Nardoni e Giacomo Marinelli.

Diverso l'impegno del Maestà delle Volte che per esorcizzare la pandemia ha indetto il concorso fotografico dall'intrigante titolo La vita delle studentesse e degli studenti al tempo del Coronavirus. Per partecipare ci si può iscrivere entro il 4 marzo. Il concorso gode del patrocinio del governatore del Distretto Lions 108L, Quintino Mezzoprete, del past district governor Tommaso Sediari, e del presidente della zona IX B Norberto Cacciaglia. «Il Club vuole testimoniare, attraverso l'arte fotografica, l'epidemia epocale che l'umanità sta vivendo spiega la presidente Cencetti - sono ammesse fotografie inedite o edite, in bianco e nero o a colori, con inquadrature sia verticali, sia orizzontali e quadrate, scattate con qualsiasi mezzo, digitale, analogico o cellulare. Potranno aderire all'iniziativa gli studenti maggiorenni della scuola secondaria di II grado degli Istituti del Comune di Perugia».

Ogni autore può partecipare esclusivamente ad una delle seguenti categorie: storia breve da illustrare attraverso un minimo di 3 ad un massimo di 7 fotografie su un unico tema. Oppure scatto singolo: da 1 a 3 immagini con contenuti diversi. Per entrambi le categorie sono previsti premi per i primi tre classificati: 1° premio 250 euro, 2° premio 150 euro e terzo premio 100 euro. Ulteriore premio sarà la soddisfazione di vedere esposte le proprie foto, appena lo stato di emergenza lo consentirà, nella prestigiosa Sala dei Notari di Perugia o altro spazio pubblico istituzionale. Ovviamente la partecipazione al concorso è gratuita. La consegna/invio delle opere, in cui non potranno essere ritratti minorenni, con allegata la liberatoria, dovrà avvenire online entro le ore 23.59 del 4 marzo a concorso.lcmaestadellevolte@gmail.com. La domanda dovrà riportare i dati anagrafici del partecipante, la scuola, la categoria per la quale si intende partecipare e dovrà essere firmata riportando in allegato fotocopia del documento di riconoscimento.

Luigi Foglietti

© RIPRODUZIONE RISERVATA