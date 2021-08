Sabato 14 Agosto 2021, 05:01

L'IDEA

UMBERTIDE Lo sviluppo sostenibile visto dai bambini. Incuriositi dall'Enciclica Laudato sì, che parla della profonda relazione tra crisi ambientale e crisi sociale, hanno scritto a Papa Francesco che ha risposto.

E magari, chissà, avrà pure preso in considerazione l'invito rivoltogli dai piccini: «Se dovessi passare da queste parti, saremmo molto contenti di fare anche soltanto una merenda con Te». Su un foglio protocollo a righe, in bella calligrafia, le quarte classi, sezioni A, B, C, della Primaria Giuseppe Di Vittorio hanno fatto sapere al Santo Padre che «le nostre insegnanti ci hanno proposto di partecipare al concorso Save the energy 2021 sullo sviluppo sostenibile, risparmio energetico, povertà energetica». Ricerca facendo, «abbiamo letto alcuni articoli dove Tu affermavi questi temi e visto dei video che riguardano la Tua Enciclica Laudato sì, dove ci indichi la strada da percorrere in questo senso». In seguito «abbiamo riflettuto insieme e ci siamo convinti che i bambini sono tutti uguali e quindi tutti abbiamo diritto alle stesse opportunità di vivere in un ambiente sano, attraverso l'utilizzo delle energie rinnovabili», rivelano. «Dobbiamo far sì che, grazie all'aiuto di ognuno, tutti i bambini abbiano le risorse energetiche», auspicano. «Dobbiamo impegnarci perché il mondo non sia diseguale e dobbiamo rispettare, anche attraverso l'utilizzo delle fonti rinnovabili, che non inquinano e non finiscono mai, la nostra, come la chiami Tu, casa comune. Perciò «Ti chiediamo: cosa possiamo fare non bambini, oltre ad informarci ed a studiare, per rendere sempre più bella ed accogliente la nostra casa comune? Cosa possiamo fare per essere ascoltati dai grandi? Noi Ti promettiamo che ce la metteremo tutta».

Figurarsi la gioia e l'emozione all'arrivo della busta dalla Segreteria di Stato del Vaticano. «Cari bambini, con questa lettera avete reso partecipe Papa Francesco del significativo percorso scolastico ispirato all'Enciclica Laudato sì. Grato per i sentimenti tanto belli che hanno ispirato il filiale gesto, il Santo Padre assicura per ciascuno un ricordo al Signore e, mentre vi esorta e crescere nella solidarietà e nell'amore, rammenta che i doni della vita e del Creato provengono dalla benedizione di Dio per l'umanità e che, nella misura in cui l'accogliamo, possiamo diventare a nostra volta dono d'amore per i fratelli», la risposta di monsignor Roberto Cona, assessore per gli Affari generali. «Sua Santità, imparte di cuore la Benedizione Apostolica, auspicando che, insieme agli insegnanti ed agli amici possiate sempre camminare sulla via della gioia e della pace per divenire costruttori di ponti non di muri nel segno dell'universale fratellanza umana e della salvaguardia del creato, nostra casa comune».

Walter Rondoni

