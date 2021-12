Sabato 11 Dicembre 2021, 05:02

L'EVENTO

Anche Perugia ha avuto la sua Scuola Normale. A ricordarlo sono stati i festeggiamenti per i 160 anni del Liceo Assunta Pieralli, che ha aperto i battenti, appunto con il nome di Normale maschile e femminile, nell'anno scolastico 1861-62. I maschi a San Domenico e le femmine nella sede dell'ex convento di Santo Spirito in Porta Eburnea mai più lasciata fino agli effetti dell'ultimo terremoto che l'hanno resa per ora inagibile. Il liceo Assunta Pieralli questo nome lo porta dietro dal 1865 anno in cui la scuola venne intitolata alla poetessa che lì aveva insegnato storia e geografia. Per ricordare la lunga e gloriosa storia di quello che per oltre un secolo è stato conosciuto come Istituto Magistrale, il Comune ha concesso il salotto buono della città, la Sala dei Notari, dove ieri mattina, presenti il sindaco Andrea Romizi, il dirigente della Provincia Torrini e la Ispettrice dell'Usr Pitoni, la dirigente scolastica Simona Zoncheddu ha fatto gli onori di casa

LA STORIA

La scuola si è raccontata attraverso video, momenti musicali e tante testimonianze a cominciare da quelle dei presidi Chianelli, Scorsipa e Chiotti, dell'attuale presidente del Consiglio d'Istituto Mirella Bertinelli e del membro della giunta Andrea Righini. Significativo anche l'intervento di Giancarlo Barboni, il presidente del Rione Porta Eburnea, nel cui cuore la scuola ha sede. E davanti a quel portone di via del Parione si è svolta per lunghi anni la vita pulsante della gioventù del quartiere e delle studentesse della scuola con incroci di sguardi tra i ragazzi che giocavano a pallone e le ragazze che uscivano dopo le lezioni pomeridiane. Ricordi.

GLI INTERVENTI

Il sindaco Romizi ha parlato di «una storia importantissima che guardiamo con tanto affetto e che non a caso è nata con l'Unità d'Italia». «Noi non facciamo scuola, proviamo a essere scuola ha detto poi fra l'altro la dirigente scolastica Zoncheddu - che vuol dire che tutta la comunità scolastica si muove in modo collettivo verso un'unica direzione. Il nostro faro è lavorare per i ragazzi». E molti sono stati i ragazzi che hanno parlato nel corso della mattinata moderata da Stefania Panza.

OPEN DAY

Le celebrazioni dei 160 anni della scuola comprendono anche Open Day Tour in presenza nei pomeriggi di sabato 18 dicembre e 22 gennaio 2022 con possibilità di visitare le attuali sedi del Liceo A. Pieralli di Piazzale Anna Frank dove sono attivi gli indirizzi Scienze umane-economico-sociale e Via Annibale Vecchi con l'indirizzo Linguistico.

Re. Ga.