Venerdì 5 Novembre 2021, 05:02

IL CASO

Attacco hacker al sito del Comune, il software utilizzato sarebbe lo stesso che ha bloccato quello della Regione Lazio ad agosto. Le indagini sono blindatissime, con gli investigatori della polizia postale di Perugia diretta da Michela Sambuchi e gli specialisti in infrastrutture critiche in fatto di dati che stanno lavorando senza sosta. Da quanto si apprende, potrebbe essere stata usata la password di un dipendente in smart working per entrare nel sistema. La paura è che in qualche modo i pirati informatici possano aver fatto un backup dei dati, prima della loro messa in sicurezza.

L'allarme è scattato poco prima dell'alba di mercoledì, quando in tilt è andato il sito del Comune e tutte le funzioni degli uffici: dall'invio delle mail, alla produzione di autocertificazioni fino all'attivazione di documentazioni di ogni genere. Subito è stata attivata una task force del Comune che sta lavorando, gomito a gomito, con la polizia postale, per mettere in sicurezza tutti i dati e ripristinare le normali funzioni degli uffici dell'ente. Un fenomeno, quello degli attacchi hacker agli enti, sempre più frequente.

Solo due anni fa era stata presa di mira la rete e i computer degli uffici del Broletto della Regione, poi quello dell'Asl regionale. Mentre più recente è il fatto accaduto ai danni della Regione Lazio che ha causato disagi per molte settimane.

FURTO DATI

Le indagini in corso lo confermano: l'attacco è stato di tipo ransomware, partito probabilmente dall'estero attraverso il cosiddetto dark web con l'obiettivo di bloccare l'attività di alcuni server dell'amministrazione locale. Per evitare il peggio, i tecnici informatici hanno provveduto a isolare i vari sistemi per evitare che il virus si potesse diffondere. «E' una fase estremamente delicata ha detto l'assessore smart city Gabriele Giottoli , siamo concentrati sull'analisi dei servizi interrotti per cercare di ripristinarli al più presto. Sono in corso tutte le verifiche del caso». Ma sui dati non si scherza: ogni servizio verrà posto su ambienti protetti e tutti i dati messi così in sicurezza. «Non sembra che vi siano dati compromessi o fuoriusciti dai server dell'ente». Ma l'attenzione ora è massima e si indaga sulla possibilità che gli hacker abbiano fatto un backup dei dati.

COSA FUNZIONA

Già da ieri sono tornati nuovamente in funzione e operativi alcuni servizi del Comune, come l'anagrafe, l'edilizia e il commercio, i pagamenti con pago Pa, le pec. Ad essere ancora ko, invece, sono le funzioni dell'albo pretorio e il protocollo. L'obiettivo della task force comunale è ovviamente quello di ripristinare tutto al più presto e non protrarre ulteriori disagi anche nei confronti dei cittadini.

Cristiana Mapelli