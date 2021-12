Venerdì 31 Dicembre 2021, 05:01

LA STORIA

Forse pensava ormai di averla fatta franca. Oppure nella sua logica di prevaricazione fisica e psicologica delle persone probabilmente era convinto di non aver fatto nulla di male e dunque di non aver niente da temere. Di certo, quando i poliziotti lo hanno fermato per un controllo volto a verificare il rispetto della normativa anti-Covid è sembrato un tranquillo signore attempato che rispondeva alle domande degli agenti e forniva loro documenti.

Va ai sapere che dietro quell'apparenza bonaria si nasconde un orco latitante da sette anni. Uno che, ormai 17 anni fa, ha violentato una ragazza all'epoca dei fatti minorenne. Un inferno cui la ragazza, a Perugia, è stata sottoposta dall'uomo ma dal quale la giovane ha avuto la forza di uscire andandolo a denunciare. Quella denuncia si è trasformata in iter giudiziario, in un lungo e delicato processo che nel 2014 (dunque dieci anni dopo che i fatti di violenza erano stati commessi) ha visto il suo epilogo attraverso una sentenza della corte d'Appello di Perugia emessa nel 2014. Quell'uomo è ufficialmente un orco che si è approfittato sessualmente di quella che all'epoca era una ragazzina e deve andare in carcere.

Ma le cose purtroppo non vanno così, perché da quel giorno del 2014 l'uomo diventa un fantasma. Latitante a tutti gli effetti. Un fantasma probabilmente per la legge, nel senso che evidentemente non si sa dove risieda e perché in sette anni non incappa mai in un controllo da parte delle forze dell'ordine. Ci incappa però nelle ultime ore, alla fermata dei bus di piazza Partigiani dai poliziotti impegnati nei controlli anti-Covid. Una volta emerso l'ordine di carcerazione a suo carico «è stato portato prima in questura e per la notifica dell'atto nei suoi confronti» rende noto il procuratore capo, Raffaele Cantone. L'uomo è stato poi portato in carcere a Capanne.

Mi. Mi.