Oltre il risultato. Perché per come si era messa c'è sicuramente rammarico, ma per come poteva finire al novantesimo (con un rigore quantomeno contestato anche se l'arbitro avrebbe motivato a rigor di regolamento che il penalty non andava assegnato) alla fine va bene così. Oltre il risultato perché Perugia-Ternana va in archivio con la sensazione di essere tornati a vivere un grande evento che i quasi due anni di pandemia fin qui non hanno praticamente permesso. E allora il vincitore, nei commenti finali di una giornata lunga ed emozionante come sempre e solo un derby sa essere, diventa proprio il Curi «da grande evento». L'aver rivisto e l'essere tornati a respirare l'aria di un qualcosa di importante, con oltre settemila persone sugli spalti (il massimo possibile per le attuali restrizioni di capienza dovute non solo al Covid ma anche alle note problematiche strutturali) in un clima di festa e di immancabili sfottò tra perugini e ternani ma senza violenza e contatti tra le tifoserie,

Una lunga giornata, cominciata poco dopo mezzogiorno quando i primi tifosi hanno cominciato a convergere su Pian di Massiano. L'apertura molto anticipata dei cancelli e gli inevitabili lunghi controlli da parte delle forze dell'ordine hanno evidentemente consigliato i supporter a recarsi il prima possibile allo stadio, nonostante l'inizio del match alle 16,15. Alcune bombe carta sono scoppiate intorno al Curi, soprattutto nella zona della pista ciclabile dove c'è il parcheggio degli ospiti e dove stavano arrivando i tifosi della Ternana. Che, con 40 pullman, sono arrivati al Curi in modo scaglionato tra le 13 e le 15, dunque entro un'ora prima dell'inizio della partita.

Da sottolineare come si siano registrati due feriti, anche se lievi. Un uomo che si è tagliato al volto, una leggera ferita cadendo dai gradoni e una donna soccorsa in curva nord: pare abbia accusato un malore di tipo fisico improvviso che l'ha fatta svenire. Immediato l'intervento della security e del servizio di 118 presente all'interno del Curi con la donna che è stata subito accudita e portata in ospedale per tutti gli accertamenti del caso.

