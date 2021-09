Venerdì 3 Settembre 2021, 05:00

LA VICENDA

CITTA' DI CASTELLO Amico infedele e ladro seriale. Approfittava del suo lungo e stretto rapporto con il gestore di una stazione di servizio sulla vecchia Tiberina, a sud di Città di Castello, per sottrarre sistematicamente ingenti somme di denaro dagli incassi giornalieri. Il giochino è andato avanti fino a quando il proprietario dell'impianto ha cominciato ad avere dubbi.

In un paio di settimane gli sarebbero spariti 1400 euro. Negli anni, sembra una decina, avrebbero preso il volo, sempre con lo stesso sistema basato su artifici e scuse varie, qualcosa come 200mila euro. Almeno sulla base dei conti che avrebbe tirato giù un professionista di fiducia del benzinaio. Il quale all'inizio, certo non immaginava che il responsabile degli ammanchi fosse una persona a lui così vicina. Ma tant'è. Spinto dalla situazione, l'uomo si è recato in via Morandi, negli uffici del Commissariato, per presentare una regolare denuncia contro ignoti. Gli agenti della Squadra Anticrimine hanno subito avviato l'indagine, coordinata dal vice questore Michele Santoro (foto ndr), mettendo sotto osservazione il distributore ed acquisendo le immagini dei sistemi di videoregistrazione interna. Verificato quanto accadeva, soprattutto identificato l'autore del reato, i poliziotti hanno trasmesso il relativo fascicolo all'autorità giudiziaria ed il procuratore aggiunto Giuseppe Petrazzini ha firmato un'ordinanza di misura cautelare a carico dell'indagato.

È un ventottenne di Città di Castello che ha ricevuto la notifica del provvedimento nell'esercizio dov'era solito consumare i furti. Proprio la ripetuta frequentazione del posto avrebbe fatto sorgere il sospetto. Intanto è agli arresti domiciliari. Furto aggravato continuato, il reato del quale dovrà rispondere in un'aula di tribunale. E il benzinaio? Ha trovato un tesoro perdendo un amico.

Ma dai ladri nei luoghi di lavoro non si è salvato nemmeno il Comune di Città di Castello. Tempo fa venne presa la decisione, poi revocata, di chiudere al pubblico l'ingresso di piazza Fanti per l'esigenza di un maggiore controllo del flusso di visitatori in entrata ed in uscita al fine di evitare danni ai dipendenti e sottrazioni di varia natura registrate in quel periodo. Risale appena all'agosto dell'anno scorso, invece, l'operazione dell'Anticrimine della Polizia che perquisì l'abitazione di una ladra incallita. Nell'appartamento fu recuperata parte del bottino, tra cui pc e portafogli provenienti dall'ospedale tifernate.

Walter Rondoni

