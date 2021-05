3 Maggio 2021

Ha raccontato a inquirenti e investigatori di essersi difesa dalla furia improvvisa di Samuele, di averlo preso per il collo per cercare di liberarsi dalle botte e dalle bastonate, di aver avuto paura di morire e proprio per questo di essere scappata anche se il ragazzo, prima di morire, le chiedeva aiuto dal fosso in cui era caduto. Un racconto che le prime risultanze dell'autopsia hanno giudicato compatibili.

Patricia, la trans brasiliana accusata di omicidio preterintenzionale per la morte (avvenuta nella notte tra martedì e mercoledì) di Samuele De Paoli aveva già fatto, e molto, parlare di sé qualche anno fa. In un pomeriggio di metà novembre 2018, infatti, aveva velocemente fatto il giro della città e dei social network la storia di uno spogliarello a Fontivegge, proprio sopra la Coop e lungo le scalinate di piazza del Bacio. Ebbene, tra i protagonisti di quello spogliarello improvvisato c'era proprio lei. Ripresa nuda e condivisa da migliaia di persone che videro in quelle immagini l'emblema del degrado a Fontivegge. E sempre le voci della stazione raccontano di come Patricia si sia spesso segnalata per liti e situazioni di tensione nella zona e anche vicino ai suoi luoghi di lavoro.

