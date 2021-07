Venerdì 2 Luglio 2021, 05:02

DAL TRIBUNALE

Ha percepito il reddito di cittadinanza, mentendo e omettendo particolari sulla sua condizione familiare e adesso finisce a processo. Lo ha stabilito il giudice Angela Avila che ha rinviato a giudizio, come richiesto dal sostituto procuratore Mario Formisano, una ragazza di 30 anni, accusata di aver violato in diversi modi la legge sul contributo statale.

Come emerso nel corso dell'udienza preliminare, e ribadito nei capi di imputazione, la giovane «al fine di ottenere indebitamente il beneficio economico del reddito di cittadinanza, rendeva una dichiarazione falsa in merito alla presenza del suo nucleo familiare» di altre tre persone. Che invece vivevano come emerso dalle indagini della guardia di finanza della Tenenza di Assisi - «tutti in un'altra abitazione».

E in più, dopo la richiesta e l'erogazione del contributo, la 30enne - sempre secondo quanto riportato nelle accuse mosse dal pm Formisano - «ometteva di comunicare informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio», non comunicando che due persone inserite nel nucleo familiare erano state detenute, chi per dieci e chi per oltre due mesi. Un motivo, questo, per cui avrebbe potuto perdere quei soldi a fine mese. In questo procedimento, l'Inps è stato individuato come persona offesa, avendo erogato in tanto Istituto di previdenza sociale gli assegni del reddito di cittadinanza non dovuti. Durante il processo adesso la ragazza potrà, assistita dall'avvocato Flavio Grassini, difendersi e spiegare le sue ragioni.

E. Prio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA