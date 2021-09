Sabato 4 Settembre 2021, 05:02

IL CASO

Guerriglia. Bottiglie di vetro come armi, pietre e mattoni lanciati, coltelli nascosti nelle siepi condominiali e pronti all'uso. Succede a Fontivegge. Succede da qualche tempo ma l'altra sera, come raccontato dal Messaggero, è esploso tutto insieme.

Prima la rissa all'esterno di un locale etnico di via del Macello: le botte tra un gruppo di nigeriani e un altro di tunisini sono deflagrate in lanci di bottiglie di vetro e anche di mattoni presi dai marciapiede.

Poco dopo, nella notte, un'altra allerta tra via Canali e via Campo di Marte. I residenti lanciano l'allarme e, quando giungono sul posto, due pattuglie della squadra volante notano proprio in via Campo di Marte un ragazzo africano che nel tentativo evidente di difendersi, cerca a fatica di trattenere un altro giovane, anch'egli africano, armato di un bastone.

Gli agenti, dopo averli separati, si accorgono che uno dei due ha le mani ferite con lesioni da taglio profonde indicando come autore il rivale. Il giovane ferito viene portato in ospedale e viene ricoverato mentre l'altro viene trovato in possesso di sette involucri di eroina e cocaina e di conseguenza arrestato.

IL CONTROLLO DEL PARCO

Due episodi distinti, ma la strada racconta un denominatore comune: la guerriglia per il controllo del parco di via del Macello, da tempo tornato ad essere uno dei punti centrali dello spaccio nella zona e conteso da almeno due clan. Gente pronta non solo a usare bottiglie e mattoni come armi, ma anche a nascondere i coltelli nelle fioriere e nelle siepi degli spazi comuni per poi andarli a prendere se la situazione lo richiede.

LA RISPOSTA

Non solo l'arresto. Il questore Antonio Sbordone ieri ha disposto la chiusura del medesimo esercizio commerciale per una durata di 30 giorni. «Il provvedimento trova ampia motivazione in diversi episodi che lo hanno visto al centro di fatti che hanno destato allarme negli abitanti della zona. L'esercizio era di fatti da tempo attenzionato e oggetto di ripetuti controlli effettuati dalle forze di polizia all'interno e nei pressi dello stesso, nel corso dei quali era stata più volte riscontrata la presenza di pregiudicati e di soggetti protagonisti di episodi di disturbo - rende noto la questura in un comunicato ufficiale -. L'esercizio era stato inoltre recentemente chiuso per la violazione delle normative anticontagio Covid-19. Inoltre, in almeno due episodi occorsi nell'anno 2021, il locale etnico di via del Macello si è visto direttamente coinvolto da gravi episodi di violenza, che hanno determinato un giustificato allarme sociale».

LE REAZIONI

«Un quartiere abbandonato a balordi, spacciatori, tossicodipendenti. Si temeva che con la fine del coprifuoco e l'allentamento di altre restrizioni da Covid la situazione sarebbe di nuovo esplosa. Purtroppo non ci sbagliavamo. Le forze dell'ordine intervengono, e il ringraziamento è massimo, ma mancano sempre più prevenzione e iniziative per limitare il degrado» dice un residente. Una donna applaude alla chiusura del locale e racconta: «Dovrebbero chiuderlo definitivamente, giovedì sera per un pelo non mi arrivava una bottiglia in testa».

Da Palazzo dei Priori nell'esprime soddisfazione per la decisione del questore, si sostiene come la «chiusura dell'esercizio commerciale è la giusta risposta per arginare e porre un freno ai fenomeni di degrado e allarme sociale a Fontivegge».

Il deputato di Fratelli d'Italia, Emanuele Prisco sottolinea come «grazie alle segnalazioni dei residenti e grazie al lavoro della questura è stato chiuso il noto esercizio di via del Macello. Il ripristino dell'ordine pubblico e l'importante opera di riqualificazione urbana che l'Amministrazione comunale di Perugia sta mettendo in campo nella zona devono continuare ad andare di pari passo, senza mai abbassare la guardia».

Michele Milletti