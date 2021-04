26 Aprile 2021

(Lettura 1 minuto)







L'Umbria del teatro riparte dal Morlacchi e riprende la stagione con una prima assoluta: il capolavoro di Tolstoj Guerra e pace, con la riscrittura di Letizia Russo, in programma dal 4 al 30 maggio. L'imponente opera, realizzata con il contributo della Fondazione Brunello e Federica Cucinelli, è firmata dalla regia di Andrea Baracco che dirige quattordici attori di grande livello: Giordano Agrusta, Caroline Baglioni, Carolina Balucani, Dario Cantarelli, Stefano Fresi, Ilaria Genatiempo, Lucia Lavia, Emiliano Masala, Laurence Mazzoni, Woody Neri, Alessandro Pezzali, Emilia Scarpati Fanetti, Aleph Viola, Oskar Winiarski. «In questi mesi, insieme al presidente Brunello Cucinelli - dice il direttore Nino Marino -, ci siamo assunti la responsabilità artistica, ma anche un necessario dovere nei confronti dei nostri lavoratori, di un progetto produttivo forte. Così è nato Guerra Pace per trasformare in teatro un romanzo memorabile, mentre la città fuori era deserta e silenziosa e la natura consolatrice continuava a vivere nonostante tutto». Guerra e pace risponde alle norme sul distanziamento, con il pubblico che potrà assistere allo spettacolo in sicurezza, unicamente dai palchi, in un teatro inconsueto, dove le poltrone in questa occasione sono state rimosse e la platea è diventata un grande palcoscenico. www.teatrostabile.umbria.it.

E.Prio.