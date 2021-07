Lunedì 5 Luglio 2021, 05:01

IL CASO

GUBBIO Non si può vietare, senza adeguate motivazioni, l'installazione di serre solari, ovvero le tamponature nei terrazzi o verande abitabili. L'ha deciso il Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria, che ha accolto il ricorso di Lauretta Lauri contro il Comune che aveva bocciato la richiesta sul proprio edificio in via Puccini, nella periferia eugubina. Il Comune è stato condannato al pagamento di 1.500 euro, oltre agli oneri di legge, per aver negato senza specifiche spiegazioni l'autorizzazione a realizzare il progetto. Adesso ha 60 giorni per l'eventuale ricorso al Consiglio di Stato, tenendo conto delle possibili verifiche della Corte dei Conti su spese e procedure. La sentenza, firmata dal presidente Raffaele Potenza con il consigliere Enrico Mattei e il referendario estensore Davide De Grazia, ha respinto le argomentazioni del Comune, rappresentato da Claudio Rosimini dell'ufficio legale dell'ente, annullando il divieto del dirigente del settore Urbanistica pianificazione ambientale e patrimonio del Comune dopo il parere della Commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio. Per il Comune quell'intervento «non si inserisce nell'insieme e modifica sostanzialmente l'armonia dell'edificio». Ma il Tar ha accolto le ragioni della donna, rappresentata dagli avvocati Claudio Fiorucci e Luigi Santioni.

La vicenda risale all'ottobre 2016, quando venne presentato il progetto per l'installazione di serre per la captazione dell'energia solare realizzate in vetro termico apribile a soffietto su telaio in alluminio verniciato di colore bianco ghiaccio. Lauri ha evidenziato con tanto di foto che nella stessa zona e in altre sottoposte al medesimo vincolo paesaggistico, erano già state installate numerose serre solari a chiusura dei balconi, doppie finestre e altre opere similari, e che il Comune aveva già rilasciato autorizzazioni per interventi analoghi su fabbricati di interesse storico-architettonico. Il Comune nel negare l'autorizzazione ha richiamato un precedente diniego su un progetto della stessa Lauri, secondo la quale l'ente ha «illegittimamente esercitato il suo potere discrezionale nella valutazione della compatibilità paesaggistica del progetto presentato, dal momento che la motivazione addotta per negare l'autorizzazione, traducendosi in formule generiche e stereotipate, non consentirebbe di comprendere le ragioni della supposta incompatibilità paesaggistica». Il Tar ha sentenziato come il Comune abbia motivato il proprio diniego «in termini del tutto generici, senza alcuna considerazione delle dimensioni dell'intervento progettato e della sua specifica incidenza su un vincolo che non interessa l'immobile oggetto dell'intervento in sé, ma tutta l'area periferica del Comune, già peraltro interessata da installazioni simili a quella in causa».

Massimo Boccucci