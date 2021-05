28 Maggio 2021

TENSIONE ALL'ATC

Continua il braccio di ferro sul bilancio all'Atc Perugia 1. Le associazioni venatorie fanno saltare il banco perché non vogliono far pagare il buco sui prelievi ai cinghialisti.

Dopo gli affondo dei giorni scorsi, ora esce allo scoperto il presidente dell'Atc Pg1, Igor Cruciani. «Per la seconda volta in sette giorni- attacca Cruciani- le associazioni venatorie, tranne Arcicaccia, hanno impedito l'approvazione del bilancio consuntivo e l'avvio della caccia di selezione dei cervidi e del cinghiale. Più che un sabotaggio, è un improduttivo, quanto dannoso, tentativo di ostacolare la routinaria attività di un ente prettamente esecutore come lo è un Atc». «L'Atc spiega Cruciani , vista la quota ingente di danni al patrimonio agricolo causata dal cinghiale lo scorso anno, deve prevedere, come prescritto dal Regolamento regionale, di iscrivere a bilancio, qualora il fondo messo a disposizione dalla Regione non fosse sufficiente, un credito nei confronti dei cacciatori appartenenti a quelle squadre che, entro i rispettivi distretti di gestione, hanno registrato considerevoli danni e contemporaneamente non hanno completato il piano di abbattimento assegnato. Ovviamente il 2020 è stato funestato dalla pandemia e ciò non ha consentito la piena operatività delle squadre cinghialiste. Ma proprio per questo l'Atc, da tempo, si sta adoperando con la Regione per chiedere un contributo straordinario che possa esonerare i cacciatori da un ulteriore balzello. La risposta di Federcaccia, Enalcaccia e Liberacaccia è consistita nel far mancare nuovamente il numero legale per procedere all'approvazione del bilancio». L'Atc ha tempo fino al 30 giugno per approvare il bilancio. Si rischia l'intervento della Regione e il commissariamento.