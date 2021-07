Mercoledì 7 Luglio 2021, 05:01

IL CASO

Super controlli contro i furbetti dei dehors. Nei giorni scorsi, il centro storico è stato passato al setaccio dagli agenti della municipale. Armati di metro e documenti cartacei, ovvero le richieste di suolo pubblico da parte delle attività commerciali dell'acropoli, i vigili hanno passato locale dopo locale, controllando che tutto fosse in ordine. UMBRIA JAZZ

Controlli avvenuti dopo una segnalazione alla municipale e che, tuttavia, non sono certo una novità. Infatti, come arriva il caldo e il popolo della movida invade i tavolini dei locali, in vista dell'afflusso in previsione di Umbria Jazz, che inaugura venerdì, i vigili hanno controllato che tutto fosse in regola. L'obiettivo è stabilire, quindi, la presenza, o meno, di qualche bar furbetto che allargherebbe il proprio dehor.

DEHORS SELVAGGI

Ed è proprio quello che è successo in via Mazzini, sicuramente tra le vie più vivaci dell'acropoli, i cui spazi sono stati tutti riempiti da tavoli e sedie dei tanti locali presenti. Dopo una segnalazione, infatti, gli agenti della municipale hanno sanzionate due attività con multa pari a 150 euro per alcune irregolarità rispetto alla richiesta di suolo pubblico che, mesi fa, sono arrivate direttamente al comando della municipale. Un monito a rispettare le regole poiché alla terza violazione, come dice il regolamento, può essere revocata l'autorizzazione e addio all'allestimento estivo di tavoli e sedie all'esterno.

SOSTA INCIVILE

E non avere un dehor esterno, nell'epoca del Covid, significa rinunciare ad una parte importante di clienti per molte attività. Ma tra i locali che allargano i dehors c'è anche chi è costretto a farlo che per difendersi dalle tante, troppe, auto in sosta selvaggia. Infatti, i vasi dei fiori che delimitano lo spazio riservato ai tavolini, di tanto in tanto vengono spostati non per aggiungere coperti, ma per evitare il parcheggio di auto in divieto di sosta che potrebbero creare disagio ai clienti. Perché bere un caffè o godersi un pranzo con vista Fontana maggiore o cattedrale di San Lorenzo e i tettini delle macchine non è piacevole.

PIOGGIA DI MULTE

Proprio contro il divieto di sosta diffuso nell'acropoli, ma non solo, sembra essersi scatenata una vera e propria operazione della polizia municipale. Da una settimana, infatti, alcune zone dentro le mura sono state controllate e non si sono sprecate le multe. Insomma, una vera e propria pioggia di multe. Come nel Borgo Bello dove dalla scorsa settimana, quasi ogni giorno, una pattuglia dei vigili ha punito i trasgressori e, con le multe, fatto cassa. Pioggia di multe che ha interessato anche la parte alta del Borgo Bello, ovvero la fila di auto che solitamente occupa il sagrato della chiesa di Sant'Ercolano. Cristiana Mapelli