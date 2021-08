Domenica 29 Agosto 2021, 05:01

LA SENTENZA

BETTONA Rigettata dalla seconda sezione civile del tribunale di Perugia la richiesta di risarcimento danni avanzata dal sindaco Lamberto Marcantonini nei confronti dei consiglieri comunali di minoranza Gianluca Schippa e Stefano Frascarelli. I fatti risalgono al 2017. Con il ricorso Marcantonini lamentava la condotta diffamatoria perpetrata ai suoi danni dal novembre 2017 dai due esponenti dell'opposizione eletti nella Lista civica per l'ambiente e chiedeva 51mila euro di risarcimento danni e la pubblicazione della sentenza su due quotidiani locali. Le presunte condotte illecite di Schippa e Frascarelli si sarebbero sostanziate secondo Marcantonini attraverso la presentazione di una mozione in consiglio comunale, l'affissione di manifesti e in una discussione sui social. Mediante la mozione i due chiedevano, tra le altre cose, che venisse discussa e messa a votazione la richiesta di dimissioni del sindaco per ragioni morali. Il contenuto della mozione non è stato ritenuto offensivo dal tribunale ma formulato nei termini funzionali all'esposizione dei fatti. In quello stesso periodo sono stati affissi dei manifesti che invitavano Marcantonini alle dimissioni. I manifesti criticavano le capacità amministrative e le attitudini morali del sindaco nell'espletare il suo incarico deducendole dalla gestione della sua azienda e della banca di cui era stato presidente. La giudice Simona Di Maria ha ritenuto esistente il requisito della verità dei fatti su cui si è basata la critica. Relativamente alla diffusione sui social delle notizie riportate nella mozione e delle foto dei manifesti, Gianluca Schippa e Stefano Frascarelli hanno negato di aver contribuito alla discussione avvenuta in rete. Effettivamente ha osservato la giudice gli autori delle critiche si qualificano come giuntaombrabettona senza alcun riferimento alla lista civica per l'ambiente cui appartenevano i due consiglieri. Per questo è stato ritenuto che non vi fosse prova che la condotta in questione, lecita o meno che fosse, potesse essere loro riferibile. Considerato questo insieme di ragioni il 20 agosto il tribunale civile di Perugia ha rigettato la richiesta del sindaco Lamberto Marcantonini e lo ha condannato al pagamento delle spese legali: 4.467 euro.

Massimiliano Camilletti