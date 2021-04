24 Aprile 2021

VIABILITÀ

Si sblocca l'ultimo pacchetto di interventi anti buche varato dal Comune, che ha inserito in lista anche alcun i tratti di marciapiedi. Il giro di vite scatterà proprio in questi giorni da via Trattati di Roma, al confine con il Comune di Corciano (per consentire l'esecuzione dei lavori lunedì sono previste modifiche alla viabilità dalle 8,30 alle 18,30). Gli interventi partono a seguito della chiusura dell'iter della procedura negoziata indetta per l'affidamento dei lavori di adeguamento e pavimentazione dei tratti individuati per il 2020. Una partita complessa, con lavori per oltre 850mila euro (nei quali rientra anche l'acquisto di due beni immobili di proprietà comunale).

IL PROSSIMO PASSO

Intanto il Comune lavora già al piano 2021. Dopo l'approvazione del bilancio, partirà la progettazione dei nuovi interventi che comprenderà un totale di 2,6 milioni di euro per gli interventi sulle strade. L'assessore ai Lavori pubblici Otello Numerini non esclude che anche in questo piano possano essere inseriti altri tratti di marciapiedi particolarmente danneggiati e che quindi necessitano di una messa in sicurezza. Andranno avanti anche le opere legate ai ripristini per gli scavi. «Contiamo di eseguire molti interventi nel corso dell'anno, anche particolarmente importanti», ha evidenziato Numerini.

I LAVORI AL VIA

Guardando al piano 2020, arriva nuovo asfalto oltre che per via Trattati di Roma, anche per strada Ponte Felcino Ponte Pattoli, strada Montevile, strada della Valtiera, via Bologna, via Cortonese. Saranno poi migliorate le condizioni dei marciapiedi di via delle Fonti Coperte, via Serafino Siepi, via Martiri dei Lager, via Soriano, via Arturo Checchi, via dei Filosofi, via Torelli, via Annibale Vecchi.

QUI ZONA FONTIVEGGE

Dal 26 al 30, dalle 8,30 alle 13, provvedimenti in materia di viabilità per l'asfaltatura in via Cortonese e via Fontivegge. Divieto di transito in via Cortonese, sulla corsia discendente che collega via Angeloni e Capitini. Previsto il restringimento della sede stradale con soppressione di una corsia di marcia alla volta in via Fontivegge, nel tratto sottostate il Broletto, con limite massimo di velocità di 30 chilometri orari.

LE RICHIESTE

Rimangono sul piatto alcuni appelli partiti da varie zone della città per la sistemazione di alcuni tratti particolarmente danneggiati. Su tutti c'è il quartiere dei Conservoni, che chiede un giro di vite per il tratto a ridosso della zona del museo delle acque, che i residenti hanno ribattezzato via delle buche.

