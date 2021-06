SICUREZZA

Altre due importanti operazioni antidroga, a sottolineare come la questione relativa al traffico e allo smercio di stupefacenti in città possa considerarsi sempre una delle emergenze principali.

CARABINIERI

Una serie di segnalazioni al 112 fanno scattare l'indagine: nella zona di Elce c'è un giro di spaccio notevole, i residenti se ne accorgono e chiedono l'immediato intervento dei carabinieri. Una volta sul posto, i militari bloccano un nigeriano con addosso 120 dosi di eroina evidentemente pronte a essere tutte distribuite ai propri clienti. Ma non finisce qui, dal momento che una volta entrati in casa sua i carabinieri hanno trovato altri ottanta grammi di super droga nascosti sotto il letto.

Dopo essere stato arrestato in flagranza di reato, il nigeriano è stato anche denunciato in concorso con un tunisino e la sua compagna romena sempre per spaccio dal momento che nella casa dei due, in zona Settevalli, i carabinieri hanno trovato altra eroina e materiale per confezionare le dosi.

POLIZIA

Gli investigatori della squadra mobile, assieme ai colleghi della polizia ferroviaria di Foligno hanno invece rintracciato e arrestato a Latina un nigeriano sulle cui tracce stavano da quasi un anno, da quando cioè l'uomo aveva precipitosamente abbandonato due borse in treno contenenti complessivamente un chilo di eroina. Anche grazie a un biglietto per il bus trovato in una delle due borse, i poliziotti hanno identificato l'uomo e sono finalmente riusciti a stanarlo in provincia di Latina, dove è stato arrestato e incarcerato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA Giovedì 17 Giugno 2021, 05:02