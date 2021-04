10 Aprile 2021

IL BILANCIO

I furti? Quasi dimezzati. Mentre sono aumentati esponenzialmente le truffe su internet. Questi alcuni dei dati forniti ieri in occasione della Festa della polizia su un anno di reati sotto pandemia nella provincia di Perugia. E l'analisi dei numeri indica come, tra il primo 2020 e il 28 febbraio 2021, vi è stata una notevole diminuzione dei delitti commessi nella provincia di Perugia: -23,9 per cento (a fronte di una diminuzione del 5,6% nell'anno precedente), con una diminuzione nel solo comune di Perugia del 26,16 per cento (-7,2% nel 2019/2020).

In particolare, appunto, una significativa diminuzione è stata registrata nella commissione dei reati predatori come i furti (-45,44%), mentre sono aumentate le truffe e frodi informatiche (+ 23,92%) e gli altri delitti informatici (+20,21%), considerando appunto la chiusura forzata in casa. «Di contro l'attività di prevenzione, su tutta la provincia, che si è avvalsa di 8.760 Volanti dell'U.P.G.S.P. e dei Commissariati fanno sapere dalla questura -, ha mantenuto un livello di attenzione elevatissimo (sebbene le misure di contenimento determinate dalla nota diffusione del Covid-19 abbiano necessariamente comportato la circolazione di un numero inferiore di persone ed automezzi) con l'identificazione di 88.260 persone ed il controllo di 44.392 automezzi. Tra questi dati rientrano le 14.409 persone e gli 8.032 automezzi controllati, nel territorio della provincia perugina, da 1.212 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine che hanno contribuito in modo importante alle attività di polizia».

A questi dati si aggiungono i controlli effettuati dalle 4.857 pattuglie della polizia stradale che ha identificato 30.286 persone, rilevando 13.938 infrazioni al codice della strada (con il ritiro di 160 patenti e la decurtazione totale di 16.674 punti) e dalla polizia ferroviaria di Perugia e Foligno con 20.478 persone controllate di cui 6.411 a bordo dei treni. Pertanto il totale delle persone controllate o identificate dalla polizia in tutta la provincia è di 139.024. La polizia di frontiera aeroportuale ha poi provveduto, nell'aeroporto San Francesco, alle consuete attività di vigilanza in relazione alla presenza, nel periodo di riferimento, di circa 55mila passeggeri.

LE DENUNCE

Le richieste e le segnalazioni pervenute al 113, su tutto il territorio della provincia, sono state 69.059 (quasi duecento al giorno), mentre i conseguenti interventi effettuati dalle Volanti e dalle altre pattuglie sono stati 6.873. Le denunce acquisite dai cittadini, solo a Perugia, sono state 1.502. La polizia scientifica, su tutta la provincia, ha proceduto al fotosegnalamento di 2.614 persone e sono stati effettuati 123 sopralluoghi tecnici. Passando invece ai risultati conseguiti nell'attività di repressione, nell'ultimo anno, ci sono state 205 persone arrestate (di cui 46 per stupefacenti), sia in flagranza di reato che in esecuzione di provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria, e 1.940 persone denunciate in stato di libertà. Ben 202, poi sono stati i provvedimenti di espulsione dal territorio italiano di cittadini stranieri irregolari.

E tornando alle truffe iniziali, a fronte di un aumento dei reati di natura informatica si è riscontrata una maggiore risposta da parte della polizia postale con un aumento delle persone denunciate del 24,14 per cento. Per concludere, l'attività amministrativa è proseguita con il rilascio di 10.420 permessi di soggiorno per stranieri (-45,49%), 2.405 passaporti (-73,36%), e con il rilascio/rinnovo di 1.891 licenze di porto di fucile a uso caccia e tiro a volo.

Egle Priolo