3 Aprile 2021

Giorni intensi per carabinieri e polizia, alle prese non solo con i controlli per verificare il rispetto delle norme anti coronavirus ma anche ovviamente per bloccare l'azione di criminali e balordi vari.

In questa ottica, tre importanti operazioni sono state condotte in poche ore. La prima in maniera congiunta. I carabinieri della stazione di Ponte San Giovanni e i poliziotti della squadra volante hanno infatti bloccato e denunciato un romeno di 25 anni e una ragazza di 24 con l'accusa di furto aggravato.

In particolare, i carabinieri, durante il servizio perlustrativo a Ponte San Giovanni sono stati fermati dalla proprietaria di un negozio di abbigliamento, la quale riferiva che, poco prima, due giovani erano entrati nella sua attività e, mentre la ragazza, con un pretesto, distoglieva la sua attenzione, il ragazzo aveva asportato un giacchetto e una gonna, per un valore complessivo di 269 euro.

La titolare del negozio, oltre a fornire una descrizione particolareggiata dei due giovani, riferiva di aver appreso da un conoscente che il ragazzo si era recato, probabilmente, alla stazione. Nel mentre è giunta sul posto anche una pattuglia della polizia allertata dalla sala operativa a seguito di segnalazione di due furti, quello al negozio di abbigliamento e un altro in un negozio cinese di articoli vari poco distante. Oltre al ritrovamento quasi completo di quanto rubato dai due, polizia e carabinieri sono riusciti a fermarli e denunciarli.

Sempre a Perugia, la polizia ha fermato un uomo originario della Lombardia con in corpo oltre cinquanta ovuli di hashish. L'uomo ha accusato un malore ed è stato portato all'ospedale Santa Maria della Misericordia dove è stata necessaria un'operazione d'urgenza. A quel punto sono emersi gli oltre cinquanta ovuli di hashish che aveva in corpo. Ora è ricoverato e piantonato dopo l'arresto.

A Torgiano, invece, i carabinieri hanno rintracciato un uomo di 60 anni sottoposto all'affidamento in prova al servizio sociale perché doveva scontare un cumulo di pena per ricettazione e fatture false fino al 2025.