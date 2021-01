© RIPRODUZIONE RISERVATA

SICUREZZAPERUGIA Giovani e determinati. Pronti, letteralmente, a correre dietro a spacciatori, ladri e balordi in città. Specie nelle aree dove maggiormente si avverte il bisogno di sicurezza, o dove comunque la percezione della sicurezza stessa resta non altissima.Eccoli, i cinque nuovi agenti arrivati ieri in questura e accolti dal questore Antonio Sbordone. I cinque nuovi poliziotti, rende noto la questura in un comunicato, hanno un'età «che oscilla tra i 25 e i 40 anni e provenienti da varie parti d'Italia.Tutti molto motivati ed entusiasti di cominciare il proprio servizio nella nostra città, sono stati salutati dal questore nella mattinata di lunedì ed assegnati all'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico», meglio conosciuto come squadra volante. «Un ufficio cardine delle questure di ogni città quello dove sarete assegnati e dove potrete dimostrare la vostra professionalità ed il vostro attaccamento alla divisa della Polizia di Stato» ha concluso Sbordone.EVASIONI DAI DOMICILIARI PER LA COCAINAA proposito della squadra volante, gli agenti diretti da Monica Corneli hanno portato in carcere un ragazzo di origini eritree con l'accusa di aver più volte violato la misura degli arresti domiciliari per andare a comprare cocaina.È quanto emerso da un controllo svolto da parte dei poliziotti nell'appartamento in cui il ventenne stava in regime di arresti domiciliare. Il giovane è stato prima non trovato in casa e poi sorpreso dagli agenti a rientrare con la dose di cocaina in mano. Il giudice per le indagini preliminari, constatando che il ragazzo ha violato in più occasioni le disposizioni restrittive imposte nei suoi confronti e tenuto conto anche della natura dei reati commessi, ha disposto, in sostituzione degli arresti domiciliari, la misura della custodia cautelare in carcere.Gli agenti della squadra volante, al termine delle formalità di rito, hanno portato il ragazzo al carcere di Capanne. La dipendenza da cocaina gli è costata davvero particolarmente cara.