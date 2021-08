Venerdì 6 Agosto 2021, 05:01

GUBBIO Voglia di parchi, di spazi dove poter giocare e conversare per trascorrere qualche giornata all'aria aperta. I cittadini si mobilitano e in qualche caso avanzano richieste precise al Comune, anche attraverso una petizione online come hanno deciso di fare a Mocaiana. Ce ne sono un'infinità di aree verdi, a ridosso del centro storico e nella vasta periferia. Solo che per la maggior parte si tratta di terreni comunali lasciati all'abbandono, in totale disuso e senza la benché minima manutenzione per chissà quale destinazione. Lo chiamano patrimonio, nel senso di possesso e proprietà ma senza alcuna prospettiva sennò vendere di tanto in tanto per fare cassa nei bilanci del Comune da profondo rosso. C'è chi va alla carica, come alcuni residenti della frazione di Mocaiana che hanno mandato segnali precisi all'amministrazione comunale per avere un parco giochi destinato ai bambini della zona a ovest del territorio. Vista la densità abitativa e le caratteristiche della frazione, un gruppo di residenti ha sollecitato il sindaco Filippo Mario Stirati, coinvolgendo anche i consiglieri comunali. Hanno promosso una petizione online per sensibilizzare la Giunta Stirati e l'intero consiglio comunale. Nell'istanza viene sottolineata «la mancanza nella zona di un parco giochi per i più piccoli», fino a chiedere una piccola area da attrezzare con attrazioni per i piccoli e qualche panchina «per creare un luogo di svago dove le famiglie possano portare i propri bambini a giocare e divertirsi in sicurezza e in compagnia». Non si pongono l'aspetto di dove collocarlo, lasciando al Comune l'individuazione dell'area più idonea né la formula della gestione (una convenzione?). Viene invece puntualizzato dai promotori della richiesta il tempo e i chilometri che i genitori si trovano costretti ad affrontare tutte le volte per raggiungere il parco giochi più vicino. «Anche a Mocaiana - scrivono nella petizione onlinea - i bambini hanno diritto di avere il loro parco giochi senza fare nove chilometri e impiegare quindici minuti di macchina per farli svagare».

Massimo Boccucci