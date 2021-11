Lunedì 29 Novembre 2021, 05:01

GUBBIO Si chiama Voci Oltre il disco che coinvolge la cantante Sara Marini e musicisti eugubini nella prima produzione dei Djalem do Mar per l'etichetta Maremmano Records. «Quando esce un disco - dice Sara - è sempre una grande emozione. Incidere musica è artigianato puro, ci metti dentro l'esperienza di una vita e l'inesperienza dell'imprevedibile vera scintilla che può accendere il fuoco più intenso in una meravigliosa esperienza collettiva. In Voci Oltre questo si sente, forte e chiaro». Il disco dei Djalem do Mar è presente su tutte le piattaforme digitali e nel riferimento web https://bfan.link/voci-oltre-1. Le voci sono di Sara Marini e Fabia Salvucci, che hanno curato anche le composizioni originali insieme a Lorenzo Cannelli e gli arrangiamenti vocali, accompagnate da Lorenzo Cannelli (pianoforte, laouto cretese, symphonia medievale, voce), Paolo Ceccarelli (chitarra elettrica, chitarra classica, cavaquinho), Franz Piombino (basso elettrico, basso fretless) e Michele Fondacci (batteria, percussioni). Gli autori dei testi originali sono Riccardo Tordoni, Pietro Cernuto, Theodoro Melissinopoulos. La pruduzione ospita Pietro Cernuto (zampogna, friscaletto, voce), Theodoro Melissinopoulos (voce), Stefano Saletti (bouzouki, gambrì), Pejman Tadayon (daf, kamancheh, ney, setar) e Alessia Salvucci (tamburi a cornice). Stefano Saletti è il produttore artistico del disco registrato e mixato da Walter Lanzara Al Fondino Studio di Gubbio, con mastering Fabrizio de Carolis presso Reference Mastering Studio Roma.

Massimo Boccucci