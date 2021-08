Domenica 15 Agosto 2021, 05:01

GUBBIO Due incidenti in quattro giorni fanno salire la proteste e le pressioni sulla situazione in viale della Rimembranza, alle porte del centro storico. Due persone investite, prima un anziano sulle strisce pedonali all'altezza dell'incrocio con via del Risorgimento e via della Vittorina, poi un signora che con la bicicletta nella stessa zona è finita a terra dopo il brusco contatto con un'auto.

Sul posto sono intervenuti i vigili urbani, con la donna portata via in ambulanza così come era peraltro accaduto nel caso precedente. I residenti sono tornati alla carica mandando segnali all'amministrazione comunale affinché intervenga valutando quali provvedimenti prendere per rendere più sicuro quello snodo viario. Sui social ci sono esternazioni a tinte forti nel sottolineare che gli episodi e i potenziali rischi si stanno susseguendo, per questo viene ritenuta opportuna e auspicabile in tempi brevi una riflessione da parte degli amministratori e del comando di Polizia Locale.

Più volte è stata segnalata dai residenti l'opportunità di intervenire per regolamentare quella via particolarmente transitata, in cui il problema non è soltanto il rispetto dei limiti di velocità ma alcuni intasamenti.

Diversi anni fa c'è stata anche una petizione popolare, con la raccolta di firme, con una serie di proposte per rendere più fruibile e sicuro il viale che registra interventi periodici soltanto per la potatura delle piante.

Sono stati evidenziati vari problemi, dal posizionamento delle strisce a ridosso di una curva alla mancanza di dossi artificiali o altri deterrenti per la velocità, e anche di illuminazione visto che sul far della sera il viale risulta pressoché al buio sebbene sia un anello di congiunzione viario primario. In queste ore viene ricordata quella petizione, rimasta nei cassetti di palazzo Pretorio, e si stanno rafforzando gli appelli per un intervento. A questo punto è possibile che la faccenda finisca in consiglio comunale, visto che alcuni abitanti della zona hanno contattato qualche rappresentante politico chiedendone l'interessamento attraverso gli strumenti istituzionali possibili.

