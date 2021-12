Giovedì 30 Dicembre 2021, 05:00

Per la chiusura del ciclo, i giorni caldi arriveranno con l'anno nuovo. La Regione ha in canna - come anticipato dal Messaggero - due delibere, una legata all'altra: da una parte la riprofilature delle discariche e dall'altra la decisione sulla chiusura del ciclo. La riprofilatura sarà un ampliamento delle capacità di Borgogiglione (foto) e Belladanza che supererà appena il milione di metri cubi. La scelta della chiusura del ciclo, invece, dovrebbe approdare allo scenario 1 previsto dal Cts, cioè la termovalorizzazione. Ci sono diverse ipotesi per la localizzazione dell'impianto che la Giunta Tesei sceglierà, molto probabilmente, nei primi mesi del 2022.

Sul fronte Css Barbetti e Colacem hanno ottenuto l'aggiornamento dell'Autorizzazione integrata ambientale (Aia), già in possesso, con specifiche prescrizioni e condizioni di monitoraggio e controllo riguardanti l'utilizzo di Combustibile solido secondario-combustibile (Css-C) derivante dalle operazioni di recupero di rifiuti urbani e, oppure, di rifiuti speciali non pericolosi. Le due cementerie avevano trasmesso il 17 novembre scorso la comunicazione di modifica non sostanziale per utilizzare, fino a un massimo di 50mila tonnellate l'anno, il Css in parziale sostituzione (45 per cento) del combustibile fossile attualmente usato per la produzione di cemento (coke di petrolio e, oppure, carbone fossile). Il decreto semplificazioni stabilisce che la sostituzione di combustibili tradizionali con Css non costituisce modifica sostanziale e richiede il solo aggiornamento del titolo autorizzatorio da comunicare 45 giorni prima dell'avvio della modifica. Acquisito il supporto istruttorio di Arpa Umbria, la Regione ha ritenuto necessario aggiornare l'autorizzazione per introdurre ulteriori prescrizioni e condizioni concernenti l'uso del Css. In particolare, viene prescritto che dovrà essere concordato con Arpa uno specifico protocollo di monitoraggio della qualità del Css e che il primo utilizzo potrà effettuarsi dopo 90 giorni dall'aggiornamento delle convenzioni per il monitoraggio della qualità dell'aria-ambiente. Sarà potenziato anche il sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni al camino.

