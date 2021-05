21 Maggio 2021

IL CASO

GUBBIO Una strada sbarrata e dimenticata tra disagi e proteste. È il tratto che porta alla vecchia scuola di Santa Illuminata ed è chiuso ormai da quasi due anni nonostante le pressioni per un intervento risolutivo che tarda ad arrivare. Non c'è alcuna possibilità di accedere dal borgo di Santa Lucia perché c'è un muro pericolante che in via delle Vigne fa parte del complesso edilizio scolastico interdetto, tanto che l'istituto è stato spostato nell'ex Seminario a San Martino.

Quel muro perimetrale è lasciato in abbandono e di potenziale pericolo, con l'allarmante considerazione che non è dato sapere di chi è la responsabilità di dover provvedere alla sistemazione per riuscire a ripristinare il transito dei mezzi.

Il Comune non interviene, nel rimpallo delle responsabilità, e la situazione rimane bloccata con le conseguenze di vedere interdetto quel passaggio. La Giunta Stirati e l'ufficio tecnico non sono ancora riusciti a risolvere il problema sebbene i residenti e altri si siano fatti sentire ripetutamente con l'esigenza che venga ripristinato comunque un accesso pubblico importante visto che serve un tratto abitato. Le dodici famiglie della zona sono quotidianamente costrette ad affrontare un percorso più lungo accedendo in via delle Vigne dalla zona di Madonna del Ponte. Non sembra un intervento di particolare impatto o costo, quanto meno per mettere in sicurezza l'area e ripristinare il transito dei mezzi. I disagi restano invece considerevoli, peraltro segnalati a più riprese con altre iniziative che le famiglie stanno pensando di adottare per sensibilizzare ulteriormente l'amministrazione comunale confidando che gli uffici tecnici prendano in mano la situazione per agire concretamente e quanto più rapidamente.

Massimo Boccucci

