30 Marzo 2021

L'ORGANIZZAZIONE

GUBBIO I riti della Settimana Santa pesantemente condizionati, come l'anno scorso, dal Covid. La diocesi ha organizzato un programma con celebrazioni ridotte e manifestazioni annullate, dalla visita di giovedì ai Sepolcri se non quello della propria parrocchia alla storica Processione del Venerdì Santo, dopo la rinuncia alla tradizionale benedizione delle famiglie nelle case e la Domenica delle Palme senza la consegna dei ramoscelli d'ulivo con il gesto benedicente del sacerdote per quelli che ciascuno ha portato in chiesa da casa. Per la partecipazione alle celebrazioni presiedute dal vescovo Luciano Paolucci Bedini in cattedrale è prevista la prenotazione attraverso un apposito modulo pubblicato sul sito web diocesano (diocesigubbio.it/prenotazioni-settimana-santa).

Domani è prevista in duomo la messa crismale alle 17, mentre giovedì ci sarà la funzione religiosa nella cena del Signore alle 18.30 con l'adorazione eucaristica fino alle 21.45. Anche in questo caso per quest'anno non è prevista la cerimonia della lavanda dei piedi ed è rivolto dalla diocesi l'invito a effettuare la visita al Sepolcro soffermandosi solo nella propria parrocchia, evitando lo spostamento tra chiese sempre nel rispetto del coprifuoco entro le 22. In cattedrale è prevista alle 15.30 il Venerdì Santo la celebrazione della Passione officiata dal vescovo.

Non sono permesse processioni e Via Crucis. Per il Sabato Santo ci sarà dalle 19.30 la veglia in cattedrale. Domenica nelle parrocchie potranno essere aggiunte una o più celebrazioni durante la giornata per favorire una partecipazione dei fedeli. Quanto alla benedizione della famiglie con il sacerdote atteso casa per casa c'era la prospettata intenzione di procedere dopo Pasqua, ma è stata ufficialmente annullata.

Massimo Boccucci

