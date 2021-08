Mercoledì 11 Agosto 2021, 05:01

L'INTERVENTO

GUBBIO Operazioni preliminari per aprire i lavori di consolidamento e restauro degli Arconi di piazza Grande in via Baldassini, con la tutela e valorizzazione della stessa piazza prevista dall'ambizioso progetto. La tre giorni di attività, fino a oggi, vede in corso le prove geofisiche lungo la via e la piazza. Le aree di studio sono state delimitate, nella fase di allestimento e di esecuzione delle prove, attraverso la collocazione di transenne e nastri segnaletici con la regolamentazione del traffico dirottato altrove nelle ore di attività. Il progetto si fonda su un milione e mezzo di finanziamento arrivato dal Ministero per i beni e le attività culturali che l'ha previsto per Gubbio fin dal 2014, quando l'attuale ministro Dario Franceschini si occupava della stessa delega con i precedenti governi. La Giunta Stirati ha deciso di procedere con la ristrutturazione degli Arconi, nel piano complessivo di riqualificazione del blocco di piazza Grande, che comprende soprattutto la ripulitura delle sempre più annerite quattro facciate del palazzo dei Consoli sottoposte ai segni del tempo e allo smog oltre al rifacimento della pavimentazione della piazza pensile, per una riqualificazione complessiva da cinque milioni. È stata presa la controversa decisione di partire dai locali adibiti da anni a ritrovo per banchetti gestito dall'Università dei Muratori e spazi per mostre.

Dopo l'iter ministeriale sulle schede tecniche, ha definito il percorso progettuale il dirigente comunale Luigi Casagrande, deus ex machina dell'operazione. Nel progetto è previsto il consolidamento e restauro di tutta l'area interna agli Arconi con la sistemazione della parte superiore, che oggi risulta oltremodo fatiscente e che avrà un'adeguata protezione in cristallo, oltre all'impiantistica.

Massimo Boccucci