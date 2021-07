Sabato 24 Luglio 2021, 05:01

LA VICENDA

GUBBIO Eccessi notturni che trasformano le vie del centro in un far west. Scorribande e risse, oltre ad atti vandalici e schiamazzi notturni che mandano su tutte le furie i residenti nel centro storico e che in qualche caso lasciano il segno. Proprio il segno è stato lasciato in centro dove un ventenne eugubino nei giorni scorsi è stato aggredito in corso Garibaldi da due adulti, di almeno il doppio di anni, riportando diverse ferite al volto, diretta conseguenza di una serie di pugni ricevuti in pieno volto.

Il giovane è stato subito soccorso e portato all'ospedale comprensoriale di Branca dov'è stato sottoposto a un lungo e delicato intervento chirurgico per ridurre l'entità dei danni. La famiglia ha sporto denuncia ai Carabinieri della Compagnia di Gubbio, guidata dal capitano Fabio Del Sette, con il ragazzo che ha cominciato la fase post operatoria con prognosi da sciogliere.

L'intervento chirurgico è durato oltre tre ore durante le quali i sanitari hanno dovuto rimuovere gli ematomi che gli comprimevano il viso, con una tecnica complessa, e sistemare il setto nasale. I carabinieri hanno aperto le indagini per riuscire a ricostruire l'accaduto nei particolari, a cominciare da cosa ha scatenato l'aggressione.

La famiglia si è sfogata anche sui social denunciando l'accaduto, innescato a quanto pare da futili motivi. «In che schifo di mondo viviamo? - hanno esternato i familiari - Chi vi autorizza ad alzare le mani? Vigliacchi, facile contro un ragazzino. Adesso vi sentite più forti e realizzati? Siete delle belve».

È scattata la solidarietà da parte di amici della famiglia che hanno reagito biasimando l'episodio, fino a porre la questione dei controlli da rendere più intensi e incisivi. La movida e i comportamenti notturni nei vicoli del centro sono oggetto ormai da diverse settimane di una forte diatriba con i residenti che pressoché quotidianamente evidenziano comportamenti negativi e segni lasciati ovunque. Hanno chiesto ripetutamente un giro di vite al sindaco Filippo Mario Stirati, che cerca di conciliare tutte le esigenze richiamando al senso di responsabilità generale e al ruolo collaborativo delle famiglie.

I giovani si lamentano delle restrizioni sugli orari della musica nei locali e sulle occasioni di svago, mentre i residenti parlano di vivibilità drasticamente condizionata e i commercianti si ritengono penalizzati. Stirati ha scelto la linea dei provvedimenti mirati in presenza di eccessi, senza ricorrere a ordinanze generalizzate punitive.

Massimo Boccucci

