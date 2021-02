INFRASTRUTTURE

GUBBIO Una frana al chilometro 3 complica le cose sulla già martoriata strada statale della Contessa, sempre più inadeguata a sopportare la mole quotidiana di traffico essendo una cerniera di collegamento con il pesarese e la riviera. E' rimasta chiusa ieri per diverse ore ed è stata riaperta nel tardo pomeriggio con un semaforo per il senso unico alternato. L'Anas è intervenuta per i rilievi del caso e gli interventi di ripristino al fine di riaprire in sicurezza nel più breve tempo possibile. I veicoli sono stati dirottati verso le strade alternative con allungamento di percorsi e tempi. Il sindaco Filippo Mario Stirati ha fatto sapere di un'iniziativa congiunta, da realizzare in primavera con il Comune di Cantiano, l'Area interna nord est dell'Umbria e quella del basso pesarese, le Regioni Umbria e Marche, per tenere alta l'attenzione sul tracciato.

«Ci interessa particolarmente - spiega Stirati - rendere la Contessa sempre più sicura e ben mantenuta. Resta aperta la grande questione dell'ammodernamento e di un nuovo tracciato che faccia di questa strada un asse portante del collegamento in prospettiva strategica per tutto il territorio». Il sindaco punta «al miglioramento della viabilità e alla riflessione congiunta con gli enti coinvolti su sicurezza stradale, manutenzione e trasporti». L'Anas ha annunciato che sta lavorando in termini di progettazione e interventi sul viadotto e la galleria per un importo di 10 milioni di euro. «Si tratta di operazioni fondamentali - chiude Stirati - per ragioni economiche e anche alla luce delle iniziative culturali, come l'operazione che stiamo portando avanti con Urbino per i 600 anni dalla nascita di Federico da Montefeltro».

Massimo Boccucci

