LA STORIA

GUBBIO Cinghialessa con cuccioli alle porte della città. In libera uscita, nel pomeriggio domenicale da passeggio incontrollato, vicino la rotonda della Contessa. Passaggio indisturbato in un punto frequentato, dove negli immediati paraggi ci sono un bar, un ristorante e poco oltre un centro commerciale, quando ancora non era buio pesto. Si sono mossi indisturbati, incuranti delle norme anti-Covid e naturalmente senza mascherina, suscitando la curiosità di quanti stavano transitando. C'è chi non s'è fatto scappare l'occasione di immortalarli. La mamma, un esemplare davvero grosso, con i suoi piccoli al seguito in fila indiana. La natura si prende i suoi spazi anche nel centro urbano, perché l'esigenza di procacciarsi cibo spinge a cercare le occasioni impensabili fino a qualche tempo fa. La cinghialessa e i cuccioli si sono spinti fino all'altezza dell'ingresso del centro commerciale, attraversando la strada mentre chi passava è rimasto tanto sorpreso quanto spaventato. Non bastassero i problemi legati alla pandemia, con tante attività chiuse, ora cominciano a preoccupare anche fenomeni sempre più frequenti che vedono spesso per protagonisti proprio i cinghiali, avvistati continuamente a ridosso delle abitazioni in piena periferia e perfino a ridosso delle mura urbiche nel centro storico, com'è accaduto qualche mese fa a San Martino dove sono stati avvistati e fotografati degli esemplari giunti in città da parco Ranghiasci per gironzolare indisturbati tra le abitazioni.

Massimo Boccucci

