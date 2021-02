LA SFIDA

GUBBIO Allenare la mente in tempi di pandemia nel misurarsi con il lockdown e le restrizioni. È una palestra psicologica ora online e nasce dalla sinergia di dieci psicologi e psicoterapeuti per migliorare il benessere interiore, con corsi su misura per ogni esigenza ed età. Il progetto si chiama In Forma Mentis Gubbio. Sviluppa il percorso aperto un anno fa dal Centro per il benessere della famiglia. Il team vede coinvolti Tania Bazzurri, Eliana Bucchi, Tiziana Damiani, Vanessa D'Anselmi, Flavia Germano, Viola Ghiandoni, Roberta Mascioni, Daniele Minelli, Claudia Pelicci ed Erika Piccotti. Per contattare il team si può scrivere alla email informamentisgubbio@gmail.com con un open day gratuito fissato per sabato prossimo sulla piattaforma Zoom.

«Essendo aumentati - spiega Flavia Germano - con il passare dei mesi i disagi psicologici con un incremento di disturbi di ansia, depressione, anche tra i minorenni, abbiamo pensato di avviare questa iniziativa». L'attività si struttura in 10 gruppi condotti da 10 professionisti. Si puó aderire a uno o più corsi, alcuni in tre-quattro incontri e altri di durata maggiore. «Si intende fornire - evidenzia Erika Piccotti - a bambini, ragazzi e genitori le strategie per affrontare le restrizioni prolungate in un laboratorio per potenziare l'autostima e uno di educazione emotiva. Gli altri gruppi, per adulti e anziani, sono di rilassamento progressivo, life-coatching, mindfullness e psicologia dell'emergenza».

Massimo Boccucci

