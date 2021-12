Lunedì 6 Dicembre 2021, 05:01

L'INCUBO

MARSCIANO Probabilmente deve la vita al suo amico che, quando l'ha visto stramazzare al suolo molto sofferente e senza più controllo, avendo intuito la possibile causa del malore ha chiamato i soccorsi. Prima però, quasi sicuramente insieme, avevano assunto eroina che, per uno dei due, poteva essere fatale avendogli procurato effetti da overdose.

I fatti. Nella tarda serata di sabato i due amici si erano appartati nei pressi del cimitero cittadino per iniettarsi la droga, ma evidentemente non è andato tutto secondo le intenzioni, cioè quelle di uno sballo da fine settimana.

Infatti uno dei due, un quarantottenne italiano, celibe, residente in città, sembrerebbe abituale assuntore, ha perso conoscenza spaventando il compagno di sballo che, malgrado fosse anch'egli assuntore, non ha perso il controllo. Alla vista dell'amico che ha avuto la forza solo per uscire dall'auto prima di cadere a terra, ha chiamato il 118.

La sua coscienza però l'ha indotto ad assisterlo fino all'arrivo dei soccorsi, che una volta giunti sul posto l'hanno visto scappare per evitare le sicure conseguenze.

I sanitari, che sono arrivati insieme ai carabinieri della locale Stazione, resisi conto della situazione gli hanno somministrato una dose di Narcan, ma visto che non si riprendeva l'hanno trasportato al Santa Maria della Misericordia di Perugia. Lì i saniatri sono riusciti a completare l'opera di soccorso.

Alla fine della triste vicenda, resta l'incognita della provenienza dello stupefacente che, evidentemente, o non era della stessa partita, o non era stato tagliato allo stesso modo, se per uno poteva essere mortale e per l'altro è finita con una normale assunzione. Sul caso stanno svolgendo accertamenti i carabinieri.

Lu.Fog.

