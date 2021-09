Venerdì 10 Settembre 2021, 05:01

GUBBIO Un panetto di droga, in pieno centro storico in una via a ridosso di corso Garibaldi, lasciato dietro una finestra. Il sacchetto con 200-300 grammi di droga leggera di bassa qualità, il cosiddetto fumo pronto per essere ritirato e consumato, è stata nascosto dietro una finestra in disuso al primo piano di un palazzo. Ha visto il panetto un residente della zona che ha subito chiamato i carabinieri e la polizia locale. Il ritrovamento è considerato una conferma di quanto viene denunciato da mesi da chi vive nell'acropoli: vicoli e piazze sono ostaggio, soprattutto nelle ore notturne, di di giovani minorenni e fino a trent'anni pronti a usare questa modalità per consumare droghe e alcool. Nei racconti su quanto accade in centro emerge che c'è un movimento sempre più intenso tra chi acquista la droga pagando il dovuto allo spacciatore che poi comunica il luogo dove poterla ritirare, utilizzando come nascondigli finestre e altri posti. Il problema è noto alle forze dell'ordine che hanno incontrato di recente i residenti del centro divenuti, loro malgrado, un osservatorio attivo di tutto ciò che di sospetto e di illegale accade sotto casa. Non sono mancate le minacce verbali alla richiesta dei residenti di abbassare i toni degli schiamazzi o nel tentativo di interrompere atti illeciti. In particolare, gli episodi più ripetuti di spaccio e atti osceni si segnalano in piazza San Giovanni, nella parte finale quella che affaccia sul Camignano e sotto le finestre delle abitazioni. In questo tratto sono state attivate tre telecamere di videosorveglianza, richieste dal quartiere di San Giuliano e collocate dall'amministrazione comunale, ma la situazione non è cambiata.

M. Boc.