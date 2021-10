Domenica 24 Ottobre 2021, 05:02

LA QUESTIONE

GUBBIO Liste d'attesa, dotazioni di personale e tecnologiche all'ospedale di Branca, medicina sul territorio e futuro della Casa della salute nel vecchio ospedale di piazza Quaranta Martiri: il dibattito politico in piedi da anni su questi temi si allarga domani nell'assemblea pubblica aperta a tutti indetta dal sindaco Filippo Mario Stirati al centro servizi Santo Spirito, alle ore 17, con diretta sulla pagina Facebook del Comune. Ci saranno il direttore del settore salute e welfare della Regione, Massimo Braganti, rappresentanti della Usl, i sindaci del comprensorio legati al nosocomio, le rappresentanze di medici, infermieri e personale di assistenza, associazioni e sindacati. Lo scopo, dopo le sollecitazioni circoscritte al confronto politico senza risultati concreti, è fare il punto sui servizi che, fa sapere Stirati, «a causa della pandemia, hanno subito rallentamenti e disagi che si stanno ripercuotendo sui soggetti deboli e fragili». Il sindaco proverà a fare la sintesi: «Centrale sarà anche il tema delle cronicità: non possiamo immaginare che ci siano persone, specie gli anziani, costretti a recarsi in ospedali in sedi lontane. Ci occuperemo anche del consultorio. In passato non abbiamo avuto difficoltà ad assumere una posizione forte sul laboratorio analisi e abbiamo fatto argine rispetto all'ipotesi di trasformare l'ospedale di Branca in ospedale Covid, così oggi vogliamo difendere i nostri servizi e l'efficienza del presidio ospedaliero».

Massimo Boccucci

