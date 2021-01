LA CRISI

GUBBIO Se ne va anche Alessio Bazzurri e per la maggioranza ormai ogni giorno ha la sua croce, dopo le dimissioni di Giordano Mancini da assessore e quelle di Tonino Fagiani da consigliere comunale. Il quarantaduenne esponente di Scelgo Gubbio lascia la sala consiliare di palazzo Pretorio aprendo un'altra crepa nella coalizione del sindaco Stirati. Il primo dei non eletti nella lista civica Scelgo Gubbio, dopo il subentro di Francesco Sebastiani al posto di Marco Morelli nominato assessore al Bilancio al posto di Mancini, è Giorgia Gaggiotti con 84 preferenze, presidente della Commissione Pari Opportunità dal novembre 2019 fino alle recenti dimissioni, e nella bufera dopo un post sui social che ha avuto vasta eco nazionale costringendo Stirati a intervenire.

La situazione si presenta imbarazzante, al di là della difesa d'ufficio dell'assessore alle Pari Opportunità, Simona Minelli, che in risposta a un'interpellanza ha cercato di motivare la vicenda. Gaggiotti entra in consiglio dopo che nel 2006 si era già candidata con Sel-Pdci che appoggiava Paolo Barboni del Pd. «Il mio impegno politico - scrive Bazzurri nella lettera di dimissioni - si è sempre fondato su passione ed entusiasmo, quando uno solo di questi viene meno diventa difficile trovare le motivazioni per tenere fede all'impegno preso con dedizione, consapevolezza degli atti che si compiono e dunque con il rispetto per gli elettori».

