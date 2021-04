30 Aprile 2021

(Lettura 1 minuto)







DOPO UN'ASTA

GUBBIO Sono tre splendidi piatti in ceramica con la firma di Aldo Ajò, messi all'incanto la settimana scorsa alla Cambi Casa d'Aste di Genova e tornati a casa per entrare in una collezione privata grazie a una famiglia eugubina che l'ha voluti fortemente.

A darne notizia è l'associazione Maggio Eugubino. Due di questi sono stati realizzati presso la Società Ceramica Umbra Paolo Rubboli di Gualdo Tadino, della quale l'artista eugubino Ajò (vissuto tra il 1901 e il 1982) è stato direttore artistico durante la seconda metà degli anni 20, mentre il terzo è invece un'opera personale che risale con tutta probabilità nel decennio successivo al 1925 e il 1935. «Non è affatto imprudente affermare - evidenzia lo storico locale ed esperto d'arte Ettore Sannipoli - che i risultati più innovativi e qualitativamente elevati, a prescindere dall'applicazione della tecnica del lustro, raggiunti dalla Società Ceramica Umbra di Gualdo Tadino furono proprio quelli basati sull'operatività diretta o comunque sulle felici intuizioni di Ajò». Viene fatto riferimento alle numerose testimonianze atte a dimostrare, secondo Sannipoli, come le indiscutibili doti ideative ed esecutive siano state dall'artista messe a profitto perlomeno in due modi diversi durante l'esperienza gualdese. Una prima via è quella esemplificabile tramite opere in cui l'eugubino evidenzia tutte le capacità di rinnovare la tradizione. L'altra via - ricorda Sannipoli - è quella schiettamente innovativa, contraddistinta dalla preziosità delle scelte ornamentali e il più delle volte dalla profusione dei lustri, nonché da soggetti che, pur con reminiscenze liberty, si allineano con lo Stile 1925 piuttosto che con i predominanti motivi neorinascimentali.

Massimo Boccucci