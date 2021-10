Venerdì 8 Ottobre 2021, 05:00

SICUREZZA

GUBBIO Torna l'incubo dei furti, l'ultimo della serie verso la zona est della vecchia strada Pian d'Assino nella frazione di San Marco dove ignoti hanno agito mercoledì scorso verso le 19.45 approfittando di un'abitazione senza alcuna presenza all'interno perché i proprietari erano fuori. I malviventi, più di uno stando ai primi racconti dei residenti della zona, si sono introdotti con destrezza e hanno arraffato un po' di soldi trovati in un portafoglio lasciato in una stanza. Potrebbero aver monitorato la casa prima di entrare in azione.

Qualcosa però dev'essere andato storto, anche rispetto a quanto prevedevano di riuscire a portare via, visto che nella zona abitata è stato avvertito l'agire sospetto di sconosciuti che si aggiravano provocando dei rumori. Qualcuno avrebbe visto uno dei ladri darsi alla fuga in modo rocambolesco verso la collina di San Marco, riuscendo a dileguarsi fino far disperdere le proprie tracce. Da alcune testimonianze è emerso un tentativo di inseguimento a piedi da parte di cittadini proprio verso l'altura della zona, senza però riuscire a individuare il responsabile del furto che comunque non aveva agito da solo e potrebbe aver calcolato ogni aspetto del piano.

Il fenomeno dei furti continua a non essere sotto controllo e la ragione va ricercata anche nella vastità del territorio in relazione agli organici in sofferenza delle forze dell'ordine. All'atto pratico c'è una sola pattuglia dei carabinieri in azione nel raggio comprensoriale da Gubbio a Nocera Umbra passando per Gualdo Tadino e la fascia appenninica, risultando dunque fin troppo ampio, e le dotazioni organiche della Polizia Locale risultano inferiori alle esigenze. Ed è rimasta fin qui lettera morta la richiesta di attivazione di un Commissariato di Polizia rivendicata a gran voce con missive, atti e incontri dalla Giunta Stirati e votata all'unanimità dal consiglio comunale.

Massimo Boccucci

