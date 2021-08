Mercoledì 25 Agosto 2021, 05:01

IL DIBATTITO

GUBBIO Si parla da anni di prevedere un biglietto unico per accedere all'intera rete museale cittadina evitando frammentazioni e percorsi scollegati tra loro. Ogni programma politico-amministrativo ha prospettato questa soluzione per semplificare e incentivare la curiosità dei visitatori. Si parte dall'assetto consolidato dove c'è la Gubbio Cultura e Multiservizi di proprietà comunale che fa parrocchia per conto proprio e ci sono musei gestiti autonomamente con orari e costi dei biglietti differenziati, perciò si vorrebbe superare questa frammentazione e realizzare un circuito virtuoso e quanto più omogeneo che consenta in modo quanto più agevolante di visitare e apprezzare il patrimonio storico-culturale-artistico. Ora torna alla carica il gruppo consiliare della Lega, con Angelo Baldinelli, Michele Carini e Sabina Venturi, che rilancia sull'opportunità di procedere a individuare e concordare un biglietto unico e una carta guida unificata con Qr code per superare l'attuale gestione. I tre consiglieri comunali di minoranza hanno presentato una mozione con l'obiettivo di «migliorare il pacchetto dell'offerta turistica come già avviene in altre città». Il biglietto unico - viene sottolineato nella mozione dei leghisti - ha permesso in altre realtà turistiche umbre (con esplicito riferimento a Orvieto) di promuovere iniziative collaterali nei musei, come i buoni sconto da utilizzare presso strutture ricettive e ristorative, negozi e mezzi pubblici convenzionati, oltre a migliorare la visita ai musei e ai monumenti della città attraverso l'utilizzo del cosiddetto Qr-code per una visita più approfondita e interattiva. «Il biglietto unico e il QR code - spiegano i consiglieri - permetterà ai turisti di visitare tutti i musei, valorizzando così tutte le bellezze».

Massimo Boccucci