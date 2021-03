© RIPRODUZIONE RISERVATA

DAL PALAZZOGUBBIO Risale la tensione sul progetto del nuovo distributore sul tratto cittadino a ovest della strada statale Pian d'Assino, di fronte l'Ip già Tamoil. La maggioranza si è spaccata sull'ordine del giorno del consigliere Orfeo Goracci (Gubbio Rinasce) che ha proposto di ridiscutere tutta l'operazione. Hanno votato a favore Giovanni Manca e Giorgia Vergari del Gruppo Misto (insieme ad altri quattro consiglieri di minoranza), mentre si è astenuto il resto della coalizione del sindaco Stirati. Di fatto il documento è stato respinto attraverso il voto di astensione. Goracci sui social l'ha definito «un ordine del giorno pacato, riflessivo, costruttivo e migliorato da Stefano Pascolini della Lega che propone di consultare l'università per un parere tecnico. Tutto sarebbe risolto perché è stato chiesto un parere a un noto avvocato perugino anche se ho chiesto qual è il costo di questa operazione e perché i pareri non vengono espressi dalle figure professionali interne». Il nodo sta nel tipo di parere pro veritate che rilascerà l'avvocato Mario Rampini, coinvolto dal sindaco Stirati, con riferimento ai passaggi sulla visuale sulla città. Il progetto del gruppo cagliese Catria Energy Srl ha ricevuto il via libera della Commissione Edilizia, con due pareri contrari. Resta anche da vedere cosa faranno otto consiglieri comunali di maggioranza (Scelgo Gubbio, Democratici per Gubbio e Socialisti Civici Popolari) che in un documento hanno preso le distanze dall'operazione, caldeggiata dai LeD.Massimo Boccucci