Domenica 22 Agosto 2021, 05:01

STRADE PERICOLOSE

GUBBIO Insidie all'ordine del giorno tra le vie cittadine, per il fondo stradale sempre più sopraffatto da buche e avvallamenti ma anche per il carico di traffico dirottato in modo sempre caotico e pressante a causa degli eterni lavori sulla Pian d'Assino. Paga le ripercussioni peggiori lo snodo da via Porta Romana, con l'innesto tra la vecchia statale e la variante della Pian d'Assino, fino a viale della Rimembranza entrando a Gubbio da est dalla direttrice Perugia-Ancona. In via Porta Romana si sta rivelando un problema il tratto davanti all'imbocco del civico cimitero, dove si sono registrati quattro incidenti negli ultimi tredici giorni con un'escalation senza precedenti. Non ci sono state fortunatamente conseguenze particolari per le persone coinvolte, che se la sono cavata soprattutto con tanto spavento, qualche lieve ferita in alcuni casi e i danni ai mezzi. Ma sicuramente la situazione sta prendendo una piega preoccupante, che peraltro si aggiunge a quanto accaduto in viale della Rimembranza con due incidenti in quattro giorni che hanno coinvolto un anziano pedone una signora in bicicletta, scatenando le ire dei residenti che hanno chiesto a gran voce un intervento del Comune con il sindaco Filippo Mario Stirati a promuovere un sopralluogo per valutare il da farsi. In via Porta Romana stanno creando particolare apprensione l'uscita dal cimitero, perché con il traffico massiccio sulla direttrice principale sono aumentati i rischi, e l'intersezione nei pressi, anche in questo caso perché la mole del transito complica maledettamente le cose. Si moltiplicano gli appelli per indurre Anas a completare i lavori sul tratto della variante da San Marco a Padule, così da liberare definitivamente la Pian d'Assino dalla morsa dei lavori che vanno avanti ormai da sei mesi.

Massimo Boccucci